Joven mordida por un pitbull: "Pensé que me iba a matar"

La joven Tatiana Grajales no imaginó que ir a visitar a su novio terminaría causándole fuertes heridas en su cuerpo. El sábado en la mañana, llegó al barrio Nuevo Jardines, pero antes de poder ver al muchacho, quien vive en el apartamento de un segundo piso, un furioso perro de raza pitbull salió del primer piso y la atacó antes de que ella ingresara a la casa.

Las mordeduras ocurrieron en la calle, y según Tatiana, fueron unos minutos de completo pánico, en los cuales solo pudo defenderse, pero por la impresión no recuerda más, solo que despertó en un hospital con la pierna vuelta nada.

“El perro salió corriendo hacia mí, se me tiró encima y empezó a morderme en las piernas. Me clavó los dientes varias veces y yo solo hacía gritar y gritar. Con mis manos intenté abrirle el hocico y quitármelo de encima pero también me mordió en los dedos, fue horrible, pensé que me iba a matar, la gente empezó a tirarle piedras y no se quitaba, de ahí no me acuerdo más”, contó la afectada, a quien le tomaron varios puntos de sutura en la pierna izquierda.

No es la primera vez

Según Rodrigo Villa, vicepresidente de la Junta de Acción Comunal del barrio, no es la primera vez que el mismo animal ataca a la gente. “La información que nosotros manejamos al respecto es que el perro es reincidente, tenemos conocimiento que ya mordió a una señora y a un niño hace algunos meses”, sostuvo.

No fue posible hablar con los dueños del perro, ya que la vivienda se encontraba cerrada bajo candados.

Del pitbull se supo que tenía más de un año de edad y solía estar encerrado con el bozal puesto. Las causas por las que salió de la casa sin bozal y atacó a la joven son materia de investigación. El domingo, la Policía Ambiental y miembros de la UMATA, tras recibir la denuncia, se lo llevaron a un albergue.

Esto dijo la UMATA

Alfredo Yepes, director de esta entidad, señaló que: “Se estableció contacto con la Policía Ambiental y se planeó un procedimiento para aprehender al canino y trasladarlo a un albergue temporal. Se le practicó una revisión por parte de un médico veterinario, que determinó que el animal está en perfecto estado y que es poco agresivo. Al parecer, la propietaria del animal, en todas las ocasiones ha incitado al animal para que ataque a las personas”.

El funcionario, teniendo en cuenta la información entregada por vecinos, pidió a Salud pública del DADIS hacer una inspección para verificar el estado de salud de la dueña.

Recordó que es necesario cumplir con el registro de animales, que es obligatorio, y que debe hacerse en la Umata.