Juez ordena a periodista retirar fotos en bikini de funcionaria de la Alcaldía

El periodista cartagenero Germán Teherán, director de La Verdad y Punto, tiene 48 horas para retirar las fotografías que publicó en su medio donde se observa a una funcionaria del Distrito posando en bikini, según lo ordenó un el juez Quinto de lo Civil del Circuito de Cartagena.

El togado resolvió amparar los derechos fundamentales a la honra y buen nombre de Diana Pereira, funcionaria del Departamento Administrativo de Salud Distrital, DADIS, y excoordinadora del programa Más Familias en Acción, tras conocer que sus fotografías fueron publicadas por el comunicador para informar sobre una presunta remoción en su cargo. (Lea:Polémica por medio que publicó foto en bikini de funcionaria del Distrito)

Según la orden judicial, “cualquier imagen que disponga publicar lo sea en estricta aplicación y observancia de los parámetros legales jurisprudenciales que se imponen para la protección de datos personales”.

Los hechos

El pasado 7 de junio, el comunicador Germán Teherán compartió a través de WhatsApp una nota de la funcionaria Diana Pereira, acompañada con una fotografía suya en bikini que causó rechazo e indignación.

“El periodista me envía esta información por WhatsApp, con imágenes personales que tomó de mi Facebook, además el mensaje no tiene nada que ver con la foto donde poso en vestido de baño. Por eso rechazo esta situación públicamente porque el cuerpo de la mujer no se debe mostrar como un trofeo, el cuerpo de la mujer debe respetarse”, contó Pereira.

La publicación generó polémica en la ciudad y la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar solicitó al periodista disculpas públicas.

En diálogo con ElUniversal.com.co, Teherán manifestó que la fotografía que seleccionó para acompañar la información referente a un cambio de puesto de la funcionaria no lleva una carga sexista.

“La fotografía no lleva una carga sexista, pues su perfil de redes es público, y no veo razón para que una mujer tenga que ser mal vista en su vida pública y cotidiana porque pose en una foto en traje de baño", dijo.

