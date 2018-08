A la cárcel israelíes que integrarían red de proxenetismo

En firme siguen los procesos contra las 18 personas capturadas la semana pasada en la ciudad, operativos que dejaron al descubierto cuatro redes dedicadas al proxenetismo, algunas de las cuales explotaban a menores de edad.

Es el tema del que no se deja de hablar en todos los entornos de la Heroica. Y ayer el fiscal delegado para la Violencia contra Niños y Niñas, Mario Gómez, quien está liderando las investigaciones del caso, señaló que casi todos los capturados fueron procesados ante jueces con funciones de Control de Garantías, siendo cobijados con medidas de detención intramural. Es decir, todos estarán internados en cárceles. Los hombre en la de Ternera y las mujeres en la de San Diego.

La única que audiencia que aún no concluye es la de alias ‘la Madame’, a la que el lunes le imputaron tres delitos, cargos que no aceptó. La audiencia se de esta se aplazó porque la jueza presentó una excusa médica, pero se retomará mañana jueves, a las 8 de la mañana en el Centro de Servicios Judiciales.

Y ayer ocurrió un hecho relevante para la operación Vesta I, orquestada por la Fiscalía General, la Dijín de la Policía Nacional y Migración Colombia. Mientras que en la mañana las autoridades empezaban el proceso de extinción de dominio de la casa Benjamin en El Laguito, en la tarde dos de los israelíes que fueron capturados en ese lugar fueron asegurados con cárcel.

Se trata de dos ciudadanos israelíes llamados Liad y Samu, señalados de ser los presuntos líderes de una red que ejecutó delitos contra la libertad y el honor sexual de mujeres. La Policía indicó que a uno de ellos le encontraron 23 dosis de marihuana.

Estos son procesados por los delitos de demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 años, proxenetismo, inducción a la prostitución, estímulo a la prostitución de menores, acceso carnal abusivo con menor de catorce años y trata de personas.

Junto con los israelíes fueron procesados y recibieron igual medida los colombianos Margedis, Marcos y Giorgi, señalados de ser proxenetas y de pertenecer a la misma red, denominada ‘los VIP’. También un venezolano al que llaman Iván.

Estas personas no aceptaron cargos y aseguran que son inocentes. Reginaldo Ortiz Ayala, uno de los defensores de los israelíes, dice que lo de sus clientes sería un falso positivo. “Hemos observado que las personas que se han encontrado en los distintos hoteles y en una discoteca, son personas mayores de edad. No ha existido un supuesto tráfico sexual de menores, eso no existe hasta el momento”, dijo.

Otro de los abogados defensores de los israelíes también habló: “no ha existido una sola prueba que demuestre la responsabilidad de mis defendidos. Y por el contrario, ahondando más en este tema podemos concluir que estamos en presencia de una falacia, entendiendo la falacia como un elemento dibujado bajo los parámetros de la legalidad, pero que es totalmente contrario a la ley, que es falso de toda índole. Ellos -los israelíes- están tranquilos. Ellos demostraron que su entrada al país fue con posterioridad al inicio de esta supuesta investigación penal”, dijo el abogado Luis Fernando Ortiz Anaya. Pese a lo indicado por sus abogados, ambos serán enviados a la cárcel y deberán enfrentar sus procesos tras las rejas.