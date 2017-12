La Casa del Niño cerró Programa de Cirugía Cardiovascular

Por la imposibilidad de costear la operación del Programa de Cirugía Cardiovascular, la Casa del Niño decidió cerrarlo. Así lo afirmó ayer su director, Luis Alberto Percy.

“El 6 de diciembre se tomó la decisión de que el Programa de Cirugía Cardiovascular entrara en una revisión debido a la imposibilidad de mantenerlo en operación bajo las condiciones actuales, que incluyen un gran costo de operación derivado de los altos salarios que reciben los médicos que hacen parte del programa, y la gran deuda que mantienen las EPS con la Casa del Niño”.

Cabe recordar que en septiembre pasado, la deuda de 13 EPS con el centro asistencial ascendía a los 28.125 millones de pesos, suma que hoy comienza a generar estragos, afectando la atención en salud de más de 14 mil niños, niñas y adolescente de la costa Caribe.

Pese al cierre del programa, Percy resaltó que el servicio de cirugía cardiovascular seguirá prestándose. “Ya tenemos un plan de contingencia con un cirujano cardiovascular que nos puede ayudar en caso de requerirlo”.

Añadió que “estamos en un proceso de reestructuración y es un proceso que va a garantizar que el Programa de Cirugía Cardiovascular permanezca, que no afecte como estaba afectando a otras áreas del hospital y que nuestros niños puedan ser atendidos en esta, su casa”.

Desmiente acusación

El cirujano cardiovascular Gustavo Brochet aseguró que fue despedido de la Casa del Niño, el pasado martes, por abogar por la atención de un niño nacido el 11 de diciembre, que requería urgente una cirugía del corazón para salvar su vida.

“Nos llegó la solicitud de remisión a la Casa del Niño, la evaluamos, la aceptamos (...) luego me llaman de admisiones del hospital y me dicen que el paciente no puede ser aceptado por orden del gerente (...) Como es una situación reiterativa, le dije al familiar que pusiera una queja ante el Dadis”, sostuvo Brochet. Esa posición -según él- le costó el trabajo que tenía en el Programa de Cirugía Cardiovascular.

El director de la Casa del Niño recalcó que el despido de Brochet se debió a la incapacidad de costear el mencionado programa y a la negativa del mismo a modificar su salario “mientras pasábamos esta situación tan incómoda”.

“Lo que dice el doctor -anotó- es una mentira flagrante que atenta contra mi integridad personal, el buen nombre y la gran labor social que mantiene la Casa del Niño, y deberemos aclarar en unas instancias judiciales porque está difamando nuestra labor y el nombre de la Casa del Niño”.