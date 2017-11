"La comunidad está muy contenta con la medida": JAC Alto Bosque

La comunidad de Alto Bosque llevaba pidiendo desde enero de este año que prohibieran la circulación de motos con parrilleros en las 10 transversales que conforman el barrio. 23 casos de hurto en lo que va del año, 85% de los cuales fueron realizados por personas que se movilizaban en motocicletas, les dio la razón para que en el decreto emitido ayer por la Alcaldía se ampliara la restricción de parrilleros a esta zona, además de los siete barrios donde ya había sido prohibido.

La medida se confirma un día después de que en medio de un atraco resultara una mujer herida en el cuello. “Era una vecina que vino a visitar, el atracador, que andaba en una moto, la cortó en el cuello y tuvo que ser intervenida”, explicó William Marrugo, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio.

Según el documento, la decisión se refuerza porque sus vías se convirtieron también en un corredor para los delincuentes que cometen hurtos y homicidios en El Bosque, Ceballos, El Zapatero, Cartagenita, El Refugio y República de Chile, entre otros.

Otros barrios esperan

Ahora son ocho barrios por donde no pueden transitar parrilleros en motos: Bocagrande, Castillogrande, El Cabrero, Crespo, El Laguito, Manga, Pie de La Popa y Alto Bosque.

Aunque la Secretaría del Interior aseguró que mientras dure la medida, con vigencia de un año hasta el 20 de noviembre de 2018, no se agregará ningún barrio a la prohibición, el decreto ha generado opiniones encontradas en los cartageneros pues algunos piden que se amplíe a más barrios, otros piden otras medidas de seguridad como más presencia policial, y unos últimos aseguran que la solución puede ser peor, ya que al impedir el tránsito libre, se generaría más desempleo y aumentaría la inseguridad.

“La comunidad tiene que unirse”

William Marrugo, por su parte, explicó que aunque la medida es necesaria en otros sectores de la ciudad, eso no se dará si los vecinos no se unen y se manifiestan, “si se limitan a decir que están atracando, no lograrán nada, hay que activarse como equipo e insistir”. Marrugo también aseguró que la comunidad se encargará de que el decreto funcione en su barrio pues cada vez que pase una moto con parrillero por la zona harán sonar las alarmas que tienen en las 10 transversales. “Nos vamos a activar”, puntualizó.

Hasta ciertos puntos

Para facilitar el desplazamiento hacia otros sectores de la ciudad, la Alcaldía enlistó las vías por donde sí pueden transitar los vehículos con parrilleros que antes pasaban por los barrios restringidos.

Por ejemplo, quienes vengan del Anillo Vial, pueden entrar por el Túnel de Crespo hasta el retorno del puente y dirigirse a Torices por el puente Romero Aguirre.

La avenida Santander también está habilitada hasta la Glorieta Santander y de ahí hasta el edificio Seguros Bolívar, así como el tramo de la calle 15 de Bocagrande hasta la avenida San Martín.

En el Centro, podrán transitar por la avenida Rafael Núñez, desde la Santander hasta la avenida Luis Carlos López, en ambos sentidos hasta la calle 30.

Protestarán

Carlos Lemus, líder de mototaxistas, aseguró que el decreto viola los derechos constitucionales de quienes ejercen el oficio pues cada día los limita mucho más. “Saldremos a las calles en su debido momento a pronunciarnos porque ya basta de tantos abusos. Ni siquiera nos han llamado para ver qué podemos hacer para no perjudicar nuestra movilidad”, comentó Lemus y resaltó que siguen esperando propuestas de parte del Distrito para mejorar su situación.