La contaminación generó los apagones, dice Electricaribe

La lluvia que cayó el jueves en gran parte de Cartagena dejó sin energía a un elevado número de barrios de la ciudad. Electricaribe informó que fueron varios los circuitos afectados por el aguacero, por lo que de inmediato se dispusieron 25 brigadas entre técnicos, ingenieros y personal logístico, supervisores, vehículos tipo canasta y grúas, para atender las emergencias que fueron reportadas a la línea 115.

La contaminación y el polvo habrían influido en los apagones de las últimas horas, informó la empresa de energía.

Sin embargo, ayer en la mañana, varias personas del barrio El Espinal, bloquearon la avenida Pedro de Heredia y el carril de Transcaribe, argumentando que desde la noche anterior el servicio de energía no había sido restablecido en ese sector. La empresa explicó que ese reporte no se había hecho a través del 115 y no tenían conocimiento del mismo, por lo que invitó a la comunidad a utilizar la línea de emergencia.

Ante los cuestionamientos de la comunidad del por qué con este segundo aguacero del año se generaron tantos apagones, Electricaribe sostuvo que “a pesar de que la empresa, desde principios de año comenzó un plan de lavado de redes, las primeras lluvias del año, suelen ser las que arrastran más contaminación, ya que son las que remueven la polución que durante meses se ha depositado en las redes de distribución eléctrica”.