La Costa, con mayor índice de explotación sexual

En la Costa Caribe es la zona del país donde más han aumentado los índices de violencia sexual y de explotación sexual infantil.

Así lo dejó ver esta mañana en entrevista con El Universal el director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, quien lidera el 4°Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Cartagena, que empezó el lunes y culmina el viernes.

“Frente a la violencia sexual en Colombia, la Costa Norte presenta un incremento mayor que en el resto del país. Aquí el incremento está superando el 20 por ciento, mientras que el resto del país va sobre el 18.5 o el 18.6 por ciento. Es decir, hay más de un punto porcentual que diferencia al resto del país. En este tema hay que mirar mucho el fenómeno de la trata de niños y niñas, la explotación sexual que se está dando en este momento, se está descubriendo, aunque ya se conocía en la Costa. Este fenómeno está agravando la situación de nuestros niños en el país”, señaló Valdés.

Y es que hay que recordar que hace unas semanas la operación Vesta I de la Fiscalía, la Policía, Migración Colombia y la agencia estadounidense HIS, dejó la captura de 18 personas en Cartagena, señaladas de integrar redes de proxenetismo y trata. Entre los capturados estuvieron alias ‘la Madame’ y un excapitán de la Armada que aceptó que accedía sexualmente a niñas y luego les tatuaba su nombre como símbolo de poder sobre estas.

Precisamente, el incremento de los casos de explotación sexual de menores y de denuncias por este motivo, además de la trata de personas, fue lo que dio origen a la operación Vesta I. Mañana miércoles el fiscal General Néstor Humberto Martínez, quien es uno de los participantes del congreso de Medicina Legal, dará declaraciones a los medios y se espera que anuncie nuevas acciones en torno a la operación Vesta I. Podrían ser más capturas.

El director de Medicina Legal también manifestó su preocupación porque los organismos del Estado unan fuerzas para trabajar de forma conjunta e integral contra la explotación sexual de menores.

“La violencia y explotación sexual contra niños agrava el problema y lo perpetúa. Ellos agreden a niños y estos niños si no reciben tratamiento pueden convertirse en agresores. El instituto ha dicho que este problema de esta violencia que sufre el país es un problema que debe abordarse como un problema de salud pública. Esto quiere decir que debe abordarse desde diferentes ángulos. No solo desde el sector justicia, deben intervenir el sector educación, salud, sector vivienda. Es una acción armónica, no basta con que el sector justicia actúe, no basta con pensar en aumentar las penas cuando los índices en impunidad en violencia asexual rondan el 93 por ciento. No basta con pensar entonces en situaciones muy particulares, sino que es necesario unirnos desde todos los sectores para generar un cambio estructural en la forma de vida de los colombianos”, acotó Valdés.

El funcionario señaló que el desplazamiento desde distintas partes del país y de personas de otras nacionalidades hacia la Costa Norte, como los venezolanos, ha influido en el aumento de la explotación sexual, teniendo esto que ver con los atractivos turísticos también.