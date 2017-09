La Costa estará en el plato del papa Francisco

Si hay alguien convencido de que no se sabe a qué hora llegarán las bendiciones es Felipe González, el chef que tendrá la responsabilidad de prepararles el almuerzo al papa Francisco y a su comitiva durante la visita que el sumo pontífice hará a Cartagena el próximo 10 de septiembre.

Es el mismo Felipe quien dice que él le ha preparado comidas a muchos famosos, pero nunca se imaginó que algún día tendría la responsabilidad de prepararle un almuerzo a un papa, y menos a uno como Francisco, reconocido por su sencillez.

Felipe es el chef desde hace tres años del Club de Pesca, restaurante que donará el almuerzo, apoyado por sus proveedores y su equipo de trabajo.

El almuerzo para el papa y su comitiva (que se calcula estará integrada por unas 40 a 50 personas) será servido en el Salón del Rey, del Centro de la Cooperación Española, en el Claustro Santo Domingo.

El chef Felipe dice que no fue sino que les hicieran la propuesta para que las directivas y empleados del Club de Pesca aceptaran el reto y comenzaran a prepararse con base en las recomendaciones que hizo El Vaticano, pero siempre teniendo en mente que Francisco debe llevarse el mejor recuerdo de la gastronomía no solo cartagenera sino Caribe en general. Y para eso todo tiene que ser autóctono y pensado en detalles.

RECOMENDACIONES

Dos de las principales recomendaciones que hizo El Vaticano es que al papa no se le debe servir ningún alimento que tenga semillas, pero sí le gusta el pescado y la carne. La otra es que para el servicio no se usen meseros profesionales sino seminaristas o religiosas. La organización optó por 25 seminaristas, a los cuales el personal del Club de Pesca ha preparado en labores propias del oficio, lo cual, si bien no ha sido fácil sí se ha contado con el entusiasmo y disposición de los futuros sacerdotes.

“En la propuesta gastronómica que hicimos todo tiene su sentido y su propia historia sabiendo de la sencillez del papa. Para la vajilla optamos por artesanías elaboradas por una mujer echada para adelante de La Chamba, Tolima. A ella la llamamos ‘La Muñeca’. Es una mujer víctima de la violencia que encontró en la elaboración de esos platos y cazuelas de barro negro su manera de subsistir. Se emocionó cuando la llamé y le hice la propuesta.

“El pescado que vamos a servir es el mismo que el Club de Pesca le compra a un proveedor, un pescador artesanal nativo; la yuca es traída de San Onofre; el queso es de Mompox, plátanos de la región. Los jugos son de frutas tropicales, no hay nada exótico. En fin, todo lo que vamos a ofrecer es propio de la ciudad y la región”.

El menú, por recomendaciones de la Iglesia, no se puede presentar en detalles, pero lo que sí se puede decir es que el almuerzo comenzará a las 12.30 del medio día y solo cuentan con 40 minutos para servirlo. Ese almuerzo será privado.

“Será una comida colorida y en esta queremos simbolizar a Cartagena y a la Costa en general. Vamos a servir los platos más humildes de la gastronomía costeña. Nuestro propósito es que todo lo que se sirva tenga sentido y para eso todo el equipo del Club de Pesca se ha preparado”, dice el chef Felipe, quien lleva 16 años en esa actividad. Sabe que lo que le viene es una gran responsabilidad y un reto para su carrera.

OTROS DETALLES

- El papa solo toma agua mineral al clima con el almuerzo y comerá lo mismo que los demás. A los cardenales y obispos se les ofrecerá vinos y cervezas (sobre todo a los europeos).

- Desde el día anterior, el chef Felipe y su equipo deben montar su cocina en el Claustro.

- A los asistentes se les entregarán detalles (una especie de tapiz) elaborados por las mujeres tejedoras de los Montes de María, “Mujeres tejiendo sueños y sabores de paz”, cuya historia de resiliencia a través del tejido es un ejemplo de superación.

- El papa Francisco, después del almuerzo, descansará una hora en la Casa Arzobispal, con lo cual serán dos los pontífices que pisan la hermosa casona del Centro Histórico. El primero fue san Juan Pablo II. De allí partirá a la misa en Contecar. La comitiva papal descansará en la Casa Conde Pestagua.

- Las flores que adornarán los escenarios donde estará el papa fueron donadas por un pereirano.

- Uno de los platos será servido sobre hoja de bijao, buscando resaltar el colorido que tiene la gastronomía costeña.