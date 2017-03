"La entrada de Transcaribe fue una sorpresa": habitantes de Nelson Mandela

Mientras que muchos cartageneros esperan impacientes la entrada de Transcaribe en sus barrios, los residentes de Nelson Mandela aseguraron que si bien el masivo mejora la movilidad en el sector, tienen otras prioridades que hubieran preferido solucionar antes de recibir las nuevas rutas. (Lea aquí: Hoy arrancó etapa pedagógica de dos nuevas rutas de Transcaribe)

“Para nosotros fue una sorpresa, no esperábamos que llegara Transcaribe al barrio porque tenemos un tramo de la carretera principal sin pavimentar pero quisieron implementar la ruta hasta donde está pavimentada la vía y dejar operar a las busetas”, afirmó Luz Estela Martínez, presidente de la Junta de Acción Comunal de Nelson Mandela, sector El Edén.

La mujer aseguró que la entrada del masivo en Mandela “es buena porque estamos pasando trabajo con el transporte porque son pocas busetas y se demoran para pasar, pero necesitamos que se agilice la pavimentación de las vías para que más habitantes del barrio puedan ser beneficiados con el sistema”.

Para José Miguel Pérez, habitante del mismo barrio, fue una buena decisión implementar el masivo a pesar de que no estén otras vías habilitadas, pero señaló que necesitan solucionar la atención en salud, un aspecto que es vital para la comunidad.

“Así como trajeron Transcaribe al barrio esperamos que vengan a ver otros aspectos que también son muy importantes como el centro de salud, que fue demolido supuestamente para reconstruirlo pero lo dejaron así, desde hace dos años y la estructura de afuera solo se sostiene con unos gatos de construcción” dijo Pérez.

De acuerdo con el relato de los vecinos de Mandela, la sede del centro de salud funcionaba bien y con la excusa de hacer una nueva fue derrumbada y ahora deben ir hasta el barrio San Fernando cuando tienen alguna urgencia médica.

Rafael Silvera, vecino fundador de Mandela, indicó que “Transcaribe no es todo lo que necesita el barrio, mejora en parte la movilidad pero seguimos incomunicados.Lo primordial es que no hay un puesto de salud, lo desbarataron porque según nos dijeron lo iban a reconstruir pero no han hecho nada”.

El Universal intentó contactar al secretario de Infraestructura para indagar si la pavimentación de las calles principales de Nelson Mandela están programadas y sobre los trabajos del puesto de salud, pero no se obtuvo respuesta por parte del funcionario.

Sobre las rutas

Ayer comenzó la etapa pedagógica de las rutas alimentadoras A103 y A104 que llegan hasta el barrio Nelson Mandela y que fueron anunciadas por Transcaribe en enero pasado.

Los recorridos, que inician y terminan en la estación Santa Lucía también pasan por los barrios La Sierrita, La Concepción, Ciudadela 2000, El Socorro, La Consolata, Santa Lucía, El Recreo, Villa Rubia, entre otros.

La pedagogía de las nuevas rutas, en la que los usuarios pueden conocer el recorrido sin pagar el pasaje, es de 10 a. m. a 3 p. m. y aunque se anunció que sería hasta mañana, Transcaribe decidió extenderla hasta la próxima semana.