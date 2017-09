La “falsa” carta del alcalde Sergio Londoño a Electricaribe

Luego de la apostólica visita del Papa Francisco a Colombia y a la ciudad de Cartagena, el alcalde (e) Sergio Londoño Zurek hizo un reconocimiento a las entidades que con su apoyo logístico permitieron que cada uno de los eventos de la agenda del sumo pontífice, el domingo 10 de septiembre, se cumpliera sin contratiempos.

Una de las empresas condecoradas fue Electricaribe “porque las redes aguantaron la demanda energética de los eventos de la agenda papal”.

Dicho reconocimiento no fue bien recibido en diferentes sectores sociales que manifestaron su descontento ante los constantes cortes de luz que padecen la mayoría de barrios en la ciudad.

A través de las redes sociales se han levantado voces de rechazo frente a la condecoración de la que fue objeto esta empresa y piden al mandatario local "garantizar un servicio óptimo y de calidad para todos los usuarios".

Una de las críticas más populares, es una carta hecha supuestamente por Sergio Londoño Zurek dirigida a Electricaribe.

En la misiva, con fecha del 13 de septiembre, día de la condecoración, el alcalde expresa que “queremos hacer un reconocimiento especial por no cortar la luz, como de costumbre, durante la visita del sumo pontífice”.

Y se lee “Por tal hazaña y por el poder que me confiere My President, yo, Sergio Londoño García, en el ejercicio de mis facultades legales y no legales, y en cabeza de todos los pendejos que creen en mí por ser joven y bello les otorgo el galardón de la mediohuevez del año”.

Esta es la carta completa.

La carta falsa es compartida con comentarios sarcásticos por ciudadanos.