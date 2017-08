La inseguridad sacó a vecinos de Villas de la Candelaria a la calle a protestar

Atención de parte de la Administración Distrital exigen los residentes del barrio Villa de la Candelaria, quienes afirman estar "hastiados" de la delincuencia que los azota hace mucho tiempo.

El asesinato de Cristián Eduardo Girado Beltrán, ocurrido el pasado lunes 14 de agosto, es la "gota que rebosó la copa" y con la que se demuestra que el nivel de inseguridad en los barrios de Cartagena está desbordado. (Lea aquí: “Trabaja, esto es mío”: eso dijo electricista a atracador que lo mató)

Manifestaron los vecinos que están inconformes con las autoridades porque cinco días después de ocurrido el homicidio no hay ni un capturado.

"Los que segaron la vida de Cristián siguen sueltos haciendo de la suya, sin importarles el dolor que han causado a sus familiares. Lo peor es que pueden repetir la historia en cualquier otro punto de la ciudad", dijo Sandra Herrera, presidenta de la Junta de Acción Comunal del barrio.

Cristián Girado fue asesinado por un par de delincuentes que lo abordaron cuando él hablaba por su celular, sentado sobre un anden. Una llamada de su novia, desde República Dominicana, lo sorprendió en la calle y confiado se sentó a contestarle a su ser querido. Hasta allí llegaron los sujetos y con arma en mano le ordenaron darles el celular, pero él les respondió que fueran a trabajar, que el teléfono era de él. La "osadía" de Girado le costó la vida; el delincuente quiso dejar claro que era él quien tenía el poder de imponer su voluntad y le propinó dos balazos mortales en la cabeza.

"La historia es dolorosa y más cuando uno escucha decir que él "dio papaya" al sentarse a hablar por teléfono en el anden. Por favor esto fue en la puerta de su casa; no hay derecho que en esta ciudad uno no se pueda sentir seguro en ninguna parte. Esto no debería haber pasado. La delincuencia es un tema que se la ha salido de las manos a la Administración", comentó Esteban Morales.

El asesinato de Cristián Eduardo Girado Beltrán pone nuevamente en el escenario local la polémica desatada por la propuesta de prohibir el parrillero hombre.

"No tenemos nada en contra de los mototaxistas, pienso que los que se dedican a esta actividad son gente de bien, que se esmeran por llevar el sustento diario a su casa, pero la Alcaldía debe hacer algo y urgente para frenar la delincuencia y si prohibir el parrillero hombre en el interior de los barrios ayuda, pues que se tome la medida y que organicen a los mototaxistas para que ellos se distingan", comentó Sandra Herrera.

Los residentes también se quejan de la cantidad de cantinas que han abierto en el barrio y en sus alrededores generando esto la concentración de mucha "gente extraña" alrededor de la zona.