"La interinidad hace mucho daño": Mininterior

“Para que Colombia se consolide como un Estado de derecho, todos los ciudadanos necesitamos, en especial los que ejercemos representación en lo público, entender que hay que acatar y respetar las decisiones de nuestras instituciones”. (Lea aquí: “Respeto la decisión de la Procuraduría, pero no la comparto”: Cristo)

Así se refirió el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo Bustos, a la decisión de la Procuraduría General de la Nación de suspender por tres meses al alcalde Manolo Duque tras el colapso del edificio en Blas de Lezo.

“El alcalde-añadió- tiene mecanismos de defensa que usará, y estoy seguro que la Procuraduría le garantizará su debido proceso”.

No han sido notificados

El ministro sostuvo que el Gobierno aún no ha sido notificado de la decisión y que Duque seguirá cumpliendo sus funciones hasta que esto ocurra. (Lea aquí: Por esta razón Manolo Duque no ha sido notificado de la suspensión)

“Una vez seamos notificados, por la condición de Distrito especial, es el presidente quien debe designar a esa persona encargada, no tenemos afán de nombrar a alguien (...) Esperamos que la designación se haga con el mayor cuidado para que esa persona transitoria o temporalmente asuma el cargo, respetando el programa de gobierno por el que votaron los cartageneros”, recalcó.

“La interinidad hace daño”

Cristo Bustos manifestó que “esperamos que avance rápidamente el proceso y que la Procuraduría tome una decisión, porque la interinidad en estas administraciones municipales hace mucho daño, nunca salen bien, y Cartagena, como otras ciudades, ya lo vivió durante mucho tiempo”.

(Lea aquí: Cartagena tendrá su alcalde número 8 en cinco años)

Luz verde en Reforma Política

Frente a la polémica generada en todo el país, por la potestad que tiene la Procuraduría y otras entidades del Estado para suspender o inhabilitar a funcionarios elegidos por voto popular, Fernando Cristo dijo que se trabaja para modificar estas competencias constitucionales y legales.

“Es un tema que ha tenido mucho debate. Por eso lo tocamos, para que el país avance en lo que tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esperamos el trámite de la reforma para que cambie esa situación”, concluyó.

Hay preocupación

Por su parte, el Consejo Gremial de Bolívar manifestó su preocupación por la inestabilidad administrativa en la que entrará Cartagena. Entre tanto, el Consejo Consultivo opinó en el mismo sentido y aseveró que enviará una carta al presidente Juan Manuel Santos para que “la persona que se delegue como alcalde no responda a intereses políticos sino a las necesidades de la ciudad”. (Lea aquí: "El Distrito de Cartagena no puede detenerse")

Cabe recordar, que el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay Paz, confirmó a este medio que el pasado jueves la Procuraduría le notificó de la suspensión al alcalde. Sin embargo, por ser Cartagena Distrito especial, la decisión debe ser oficiada a Presidencia para que la haga efectiva, como aseguró el ministro del Interior.