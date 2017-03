La invitación es a cuidar el agua en toda la ciudad

Fueron varias las personas que desde la avenida del Lago veían a voluntarios y funcionarios de la empresa Aseo Urbano de la Costa, del EPA y otras entidades, recogiendo una gran cantidad de desechos de la Ciénaga de Las Quintas.

“Ojalá lo hicieran con más frecuencia y que le digan a los que están aquí en Bazurto que se preocupen por cuidar más de esta ciénaga, que si permaneciera limpia sería una hermosura”, dijo un curioso desde el otro lado de la malla que separa a este contaminado cuerpo de agua de la avenida del Lago.

La jornada de limpieza se desarrolló en conmemoración del Día Mundial del Agua, declarado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993. Con esto se busca crear conciencia en todos los países sobre la importancia de cuidar el preciado líquido.

“Quisimos hacer esta jornada como un mensaje de sensibilización a los ciudadanos y comerciantes de que hay que cuidar el medio ambiente, sobre todo en esta ciénaga que es muy hermosa, pero está muy contaminada. Constantemente estamos realizando campañas para que no se entreguen los residuos a habitantes de la calle y no terminen aquí”, expresó Pedro Gutiérrez Bahoque, gerente de Aseo Urbano. Al finalizar la jornada, sobre el mediodía, se recogieron 2,5 toneladas de basura tanto en tierra como en el agua. Participaron, además del EPA, la Organización Nacional de Salvamento y Seguridad Marítima de los Espacios Acuáticos de Colombia (ONSA) y la oficina de Servicios Públicos de la Alcaldía.

No arrojar basuras

En el centro comercial La Castellana, María Angélica García Turbay, directora del EPA lideró varias actividades culturales, invitando al cuidado del agua. “Nuestra invitación es a cuidar los cuerpos de agua de la ciudad. Cómo? No arrojando basura a los canales, porque estos terminan en las fuentes de agua como la Ciénaga de la Virgen, el mar, canales y caños. Cerrando el grifo cuando nos cepillamos los dientes, dándonos baños más cortos y moderando su uso en zonas verdes y céspedes”, dijo García Turbay.

La directora del EPA explicò que ee este vital líquido depende la supervivencia de casi todos los seres vivos que habitamos este planeta. Sin agua no habría vida, en realidad no habría planeta, ya que el 70 % está formado de agua; sin embargo, la mayor parte es agua salada que se encuentra en los océanos y mares, y no es apta para el consumo.

“A la luz de estos porcentajes es fácil darse cuenta que la cantidad de agua apta para el consumo es muy poca para cubrir las demandas de una población que cada día aumenta”, explica la directora del Epa Cartagena, María Angélica García Turbay.

En medio de este evento fue suscrita una alianza entre la autoridad ambiental del Distrito y el Centro Comercial para realizar campañas preventivas de ruido, cuidado del agua y buen manejo de residuos sólidos, en ese sector.

DATOS

- 1.100 millones de personas viven en el mundo sin agua potable.

- Más de 2.200 millones de habitantes de los países más pobres, la mayoría niños, mueren todos los años de enfermedades asociadas con la falta de agua potable, saneamiento adecuado e higiene.

- La mitad de los habitantes de los países en desarrollo sufren enfermedades provocadas, directa o indirectamente, por el consumo de agua o alimentos contaminados, o por los organismos causantes de enfermedades que se desarrollan en el agua.

- Para el año 2017 cerca de 70% de la población mundial tendrá problemas para acceder a agua dulce.

- Para 2025, aproximadamente el 40% de la población vivirá en regiones donde escasea el agua.

- En aproximadamente dos décadas, casi la mitad de la población del mundo enfrentará una escasez grave de agua.