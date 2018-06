La Maternidad, “destinada” a padecer un riesgo financiero alto o medio

Si bien hoy estamos calificados por el Ministerio de Salud y Protección Social sin riesgo, esto no significa, sin ser alarmista, que mañana no podamos estar en una situación similar”, afirmó a El Universal el gerente de la Maternidad Rafael Calvo, Haroldo Guzmán Cuesta.

Esto porque, según él, “las ESE de baja y mediana complejidad de alguna manera estamos sometidos en un futuro de mediano plazo a vivir esa experiencia de estar en alto riesgo o en riesgo medio”. Guzmán explicó en detalle a qué se debe su concepto.

“Las EPS utilizan mecanismos para dilatar los pagos y el reconocimiento de la deuda. En este momento la ley las obliga a girar no menos del 50 % de la facturación corriente que estamos radicando. Sin embargo, para poder radicar utilizan una serie de herramientas que no son legales, por supuesto, para no generar ese reconocimiento y por ende no trasladar el giro que les corresponde”.

Recalcó que “aún radicando las cuentas, han generado un costumbrismo de girar solo lo que la ley les obliga, es decir el 50 %. Para pagar el 50 % adicional que dejan de girar, de lo que ya está radicado, demoran inclusive años buscando mecanismos o encontrando estrategias de mutuo acuerdo de reconocimiento de esa deuda y pago de esa diferencia. Es decir, eso se va convirtiendo en una bola de nieve. Ese 50 % va sumando día tras día, meses tras meses, y esos recursos nos faltan para poder operar”.

Lo más grave es que la deuda de las Entidades Promotoras de Salud, tanto del régimen contributivo como del subsidiado, ya asciende a los 43 mil millones de pesos, y ni siquiera el 50 % que están obligadas a girar es suficiente para mantener a largo plazo la óptima operación de esta Empresa Social del Estado.

“Necesitamos al menos un 90 %, un 92 %, de la venta de ese servicio para poder operar de manera oportuna, eficiente. El traslado de ese 50 % no va a ser suficiente. Y esa situación no solo la vive la Clínica Maternidad Rafael Calvo, la vivimos todas las ESE de Colombia. Al momento que les haga falta ese recurso, ese flujo para poder operar, va a ser una necesidad de liquidez que en últimas se va a transformar en un riesgo alto o medio en mediano plazo”, lamentó el gerente.

No hay sanciones

Guzmán aseguró que pese a las crecientes deudas de las EPS en Bolívar, el accionar de los equipos de vigilancia y control es limitado.

“De primera mano sé que ponen la mejor voluntad (secretarías de salud distrital y departamental, Superintendencia Nacional de Salud y Ministerio de Salud y Protección Social). Sin embargo, a veces la falta de continuidad de algunos funcionarios o inclusive las relaciones que tienen algunos administradores de EPS, superan la labor de estas personas, que ejercen la labor de vigilancia y control”.

Destacó que al menos en el departamento, “las EPS se acostumbraron a incumplir. Tengo entendido que a nivel nacional se han interpuesto algunas sanciones en EPS por incumplimientos, pero en el Bolívar aún no lo he visto”.

El “déjà vu” de las EPS

El gerente de la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo manifestó que el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, “ha estado muy comprometido con la Maternidad y la red pública del departamento. Hemos encontrado a través de él, y a través de la gestión de la administración, el acercamiento a un funcionario del Ministerio de Salud, la Superintendencia, inclusive a la Procuraduría.

“Hemos realizado diferentes mesas de trabajo. Por ejemplo, la semana pasada realizamos una en la sede de la Gobernación de Bolívar. En cada una de estas mesas las EPS se comprometen a mejorar el giro mensual corriente, a incrementarlo, reconocer las obligaciones y pagar de manera periódica, no solamente lo corriente sino también lo vencido. Sin embargo, ya parece un ‘déjà vu’, vuelven e incumplen”.

El gerente del centro asistencial citó algunos casos. “Por ejemplo, desde diciembre, en una mesa de trabajo anterior, hicimos acuerdos de pago con la EPS Coomeva. Por su incumplimiento elevamos el caso a través de un documento privado que presta méritos ejecutivos, la EPS siguió incumpliendo y tuvimos que demandar. Estamos esperando que hagan efecto las medidas cautelares. Tuvimos que llegar a ese extremo. En esta misma situación tenemos a la EPS saliente Emdisalud”.

Quién debe más

Con una deuda de 12.677 millones 473 mil 876 pesos, Comfamiliar es la Entidad Promotora de Salud que más dinero le adeuda a la Maternidad.

Paradójicamente, de manera frecuente está cumpliendo con sus obligaciones corrientes.

“Comfamiliar adeuda alrededor de 13 mil millones de pesos, de los cuales ya tiene reconocidos 9 mil. Está incrementando los giros corrientes, pero ha manifestado que en este momento no tiene la capacidad para pagar las obligaciones anteriores, es decir, las deudas de vigencias anteriores”, dijo Haroldo Guzmán Cuesta.

También señaló que con esta entidad se reunirá en los próximos días para tratar de concertar el pago de las facturas atrasadas.

Así sobrevive la Maternidad

Con 43 mil millones de pesos faltantes, por servicios que prestó y las EPS nunca le pagaron, la Maternidad se las ingenia para mantener su operación y sostenibilidad financiera.

“La contención de algunos costos; la estrecha relación con terceros, contratistas y personal de planta, para trabajar a pesar de las vicisitudes e intentar mantener la venta de servicios; las relaciones y el apoyo del gobernador, que nos ayuda de alguna manera a incrementar ese 50 %, que no es suficiente, y mensualmente podemos estar llevando a un 60 % de la venta de servicios; son estrategias que nos han ayudado a mantenernos, a mantener la operación con calidad, el servicio y la oportunidad”, contó el gerente.

Precisó sobre algunos de los costos que han tenido que reprimirse. “En la nueva contratación aplicamos unas nuevas modalidades de contrato por producción, en este caso a algunos terceros. Por ejemplo, contratos que se licitaron pero con algunas condiciones para ginecología y anestesiólogía, y bienestar institucional se ha tenido que abstener de ciertos gastos que antes se hacían”.

Proyectos en espera

El escaso presupuesto de la Maternidad tiene suspendidos algunos proyectos. “Dentro de los planes que se tienen contemplados está mejorar la infraestructura y la dotación. De hecho, se han radicado algunos proyectos en el Plan Bienal, ante la Gobernación de Bolívar, para conseguir apoyos gubernamentales porque con recursos propios ha sido imposible; en este momento tenemos que mantener la operación”, dijo Guzmán.

Reconoció que “sabemos que tenemos falencias en el área de consulta externa, urgencias, debilidades en hotelería. Nos gustaría prestar los servicios con la hotelería ideal, mejor iluminación, mejor ventilación, situaciones como esas afectan de alguna manera la calidad del servicio. Nos gustaría intervenir la infraestructura pero no tenemos la capacidad en este momento”.