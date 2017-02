La Megabiblioteca Juan José Nieto llega cargada de actividades en marzo

Con el fin de que la comunidad aproveche al cien por ciento sus actividades, la Megabiblioteca Juan José Nieto, la más grande y la más dotada de Cartagena, amplió sus servicios hasta los domingos. Lea aquí: "De una pila de monte a una megabiblioteca"

“La idea es que con el programa Leer para Crecer, que pretende precisamente lo que vemos todos los días en esta Megabiblioteca: Más y más niños y jóvenes interesados no solo en la lectura, sino en todas las actividades que permitan una mayor comprensión del mundo a través de las letras”, comentó la directora del IPCC Berta Arnedo.

Así bien, la funcionaria expresó que creen que Juan José Nieto sentará un precedente para estas comunidades y será sinónimo de aprendizaje con mucha alegría. Por ello, para que más niños, niñas y jóvenes visiten en familia todos los días de las locaciones, y hagan de la lectura un momento de disfrute, estas son las actividades de la Megabiblioteca Juan José Nieto para marzo.

• Club de enamoramiento lector: Un espacio para que a través de la lúdica, los cuentos y la música, los niños y las niñas vayan acercándose al mundo de la literatura, a partir de la exploración de los libros, el conocimiento de los autores, la posibilidad de crear mundos inimaginables a través de la imaginación y lo infinito de la creatividad.

Cada sábado de 10.00 am a 12:00 am, los talleristas harán uso de las diferentes estrategias de animación lectora para mantener interesados a los asistentes, pero, sobre todo, para que estos vayan haciéndose a un hábito lector del que no podrán despegarse nunca. 20 Niños entre los 6 y 9 años.

• Club de escritura creativa Literófilos. A partir del 3 de marzo, todos los viernes de 3:30 pm a 5:30 pm, inicia este club, que propone consolidar procesos de escritura creativa que se verán reflejados en el desarrollo del lenguaje literario de cada integrante, a través de las distintas actividades escriturales y lectoras que se realizarán los días viernes. Al final de cada uno de estos ciclos se hará un muestreo colectivo de los textos, y cada texto será escogido para “tallerearse”. El club estará a cargo de 25 docentes del Megacolegio Rosedal.

• Talleres de promoción y animación Literaria: La carreta de los y las lectoras de Primero la gente sí lee, diariamente realiza diversas actividades de promoción de lectura, enfocados en captar público que se interese y disfrute la lectura y la escritura, a través de lectura en voz alta, títeres, música, narración oral, entre otros. Todo público de Lunes a sábado

• Cine Club SIBARCO: El cine club será la oportunidad para que los habitantes de las diversas comunidades tengan acceso al séptimo arte. Cada jueves, de 3:00 pm a 5:00 pm, desde las 3 de la tarde, los asistentes podrán disfrutar de una película, y al término de cada proyección, habrá un moderador que hará interactuar y comentar sobre lo presenciado.

• Taller Emprendimiento e innovación para jóvenes: En alianza con REDTIC (Red de tecnologías de la información y el conocimiento), en la Megabiblioteca se realizarán una serie de capacitaciones enfocadas en el desarollo de competencias que favorezcan el desarrollo de una cultura de emprendimiento y de un espíritu innovador en los jóvenes. 40 Jóvenes entre los 11 y 15 años Sábado 25 Febrero (8:00 am a 12:00 am)

• Taller Funciones, Procesos y Servicios de una Biblioteca Pública: En alianza con el Área Cultural del Banco de la República, se realizará durante los días 22 y 23 de febrero, un taller sobre las funciones, los procesos y los servicios que debe brindar una Biblioteca Pública. 30 Bibliotecarios y Promotores de lectura. (8:00 am a 2:00 pm).

• Diplomado Estrategias para formar lectores: Realización de una serie de capacitaciones referente a temáticas de animación y promoción de lectura, durante los cuales los asistentes aprenderán a enamorarse y enamorar a los niños y jóvenes de la lectura. Estudiantes, docentes, bibliotecarios y personal interesado. Miércoles 3:30 a 5:30 pm

• Taller "Leer por el placer de comprender: Buscará acercar al alumnado hacia el texto escrito, por placer, porque no hay nada mejor para una buena comprensión de lectura que el interés. Estudiantes de grado 11. Por confirmar fechas para Marzo.

• Taller de artes plásticas: El taller, que inicia el 4 de marzo, ha sido diseñado para enseñar historia del arte a través de la pintura, potenciando las capacidades artísticas de cada niño. La culminación se hará con una muestra expositiva de los trabajos realizados durante todo el taller. (Duración 3 meses) 15 Niños de edades comprendidas entre los 6 y 11 años.

Por último, la biblioteca invita a los padres de familia para que lleven a sus hijos a la Megabiblioteca, incluso los fines de semana, y disfruten de animación de lectura, películas, juegos didácticos y muchas actividades para compartir entre padres e hijos.