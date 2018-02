La niña que vendía sus juguetes, ya tiene su operación definitiva

Isis Karina se zambulle en su cama, llena de peluches, muñecas y patines, sonriente y segura porque ya no tendrá que cambiar la diversión infantil por una operación para controlar su vejiga.

Todo empezó con los juguetes. En abril del año pasado puso un cartel en la pared de su casa, en San Estanislao (Arenal), ofreciendo todos sus juguetes a la venta para, según ella, reunir el dinero que necesitaba para curar su vejiga hiperactiva. Diez meses después, no vendió ninguno de sus juguetes, pero sí vive la -para ella insólita- experiencia de no usar pañales sin miedo a orinarse.

La niña que vendía sus juguetes

Hasta siete veces cambiaban a Isis de ropa y de pañal durante el día. Que sus padres, Jorge y Jeiky, se arriesgaran a dejarla sin pañal mientras estaba en casa, implicaba cambiarla con más frecuencia, pero lo hacían para regalarle un suspiro de esa prenda que tanto odia.

Cuando El Universal conoció su historia, Isis estaba triste. “Sentía que no me querían operar, me incomodaba que me hacían bullying y no quería usar más paños”, dijo Isis en la última visita que hicimos.

Estaba cansada y desesperada porque llevaba ocho años viviendo así. A los cinco días de nacida le dio una fiebre muy intensa, estuvo hospitalizada por lo menos 20 veces y al tercer mes le diagnosticaron reflujo vejigouretral (cuando parte de la orina retrocede hacia los riñones).

En el 2016, en medio de una lucha con su EPS, encontraron en Medellín el que sería el primer esbozo de esperanza.

“Fuimos a Medellín, con gastos particulares, y encontramos al urólogo Juan Carlos Castaño, quien fue el primero en ofrecer una solución definitiva para el problema de Isis, algo que la ilusionó pero que también la desesperó más”, contó Jeiky Ruiz.

Las autorizaciones y los intentos fallidos

El doctor Castaño les dijo a los padres de Isis que había varias opciones para mejorar el funcionamiento de la vejiga hiperactiva de la niña. La primera era una inyección con toxina botulínica que pondría rígidos los músculos de la vejiga y evitaría la fuga de orina, por lo menos hasta los 18 años, cuando pudiera hacérsele un tratamiento más efectivo.

Pero en abril del año pasado ni siquiera habían autorizado las consultas con Castaño, porque no hacía parte de la red de la EPS del magisterio. Después de exponer el caso y que el entonces defensor del Paciente, Henry Vergara, interviniera, consiguieron la autorización de ese primer tratamiento.

“En agosto pasado le pusieron una inyección pero no dio resultado. Fue entonces cuando el médico sugirió que se le instalara un neuroestimulador”, recordó Jeiky.

Dos meses después, El Universal publicó que Isis necesitaba una nueva intervención pues su cuerpo había rechazado el primer tratamiento, pero las demoras en las autorizaciones continuaban.

El motivo de las demoras, según lo explicó en ese momento la directora médica de la EPS, era que como la institución donde le harían la intervención no hacía parte de la red de servicios de la entidad, debían hacer un empalme, que podía demorarse quince días más para su autorización.

Finalmente, en enero de este año le instalaron un estimulador externo, como prueba para ver cómo reaccionaba su cuerpo y el viernes 17 de febrero le hicieron la operación definitiva.

La cantadora que patina y será doctora

Cuatro días después de la operación, hecha por el doctor Castaño en Barranquilla, Isis ya estaba en su casa. Sentada en la terraza, interrumpió la entrevista para decirle a Jeiky que necesitaba ir al baño. Se levantaron juntas y volvieron a los pocos minutos, su mamá con una sonrisa pintada en el rostro.

La vida de Isis ha cambiado. “Ella antes podía llegar al baño pero ya estaba mojada, para nosotros es un alivio, una alegría que pueda avisar y llegar sin tener goteos”, confesó Jeiky.

Aunque estuvieron desesperanzados durante años, la Navidad pasada fue diferente. Isis recibió los patines de ‘Yo soy Luna’ que tanto había pedido y ahora espera poder usarlos con toda libertad. Le quedan dos semanas para terminar de recuperarse de la operación y entonces, irá por primera vez al colegio sin pañal.

“Ahora que me recupere, voy a ir al colegio. ¿Lo que más haré? Educación Física, voy a jugar fútbol, basquetbol y también voy a patinar”, contó emocionada, mientras se ponía los patines en un descuido de su mamá.

Antes de que se soltara a hablar de sus patines, Jeiky le pidió que cantara una canción folclórica, para que perdiera la pena. Y lo hizo, como la primera vez que la visitamos, cantando ‘La pava congona’. Ella canta bullerengue y también toca la tambora, practicaba en la casa de la cultura hasta el año pasado y dice que volverá a hacerlo, también se da tiempo de soñar más allá de los próximos meses, porque además de cantar, tocar y patinar, ya piensa en cuando termine el colegio. “Voy a ser doctora, voy a estudiar mucho porque quiero ayudar a muchos niños”.

La tecnología

El dispositivo que le instalaron a Isis en enero hacía parte de la evaluación de la terapia, que consistía en la inserción de un cable fino cerca de los nervios que controlan la vejiga y es conectado a un estimulador externo que daba impulsos eléctricos suaves a los nervios.

Luego del éxito de esta fase, le implantaron el neuroestimulador debajo de la piel. Este funciona de forma continua y en el caso de Isis debe funcionar hasta que cumpla 18 años.

Estará quince días más incapacitada y tiene control médico dentro de un mes.

Les preocupa la higiene

Aunque el baño de la casa de los García Ruiz fue adaptado para cumplir con todas las condiciones de higiene que necesita Isis para estar bien, en el colegio no es igual, pues al parecer los baños no están lo suficientemente limpios.

Los padres de la niña esperan encontrar una solución para la construcción de un baño exclusivo para ella o la mejora de los que ya existen.