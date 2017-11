La obligación de quien denuncia es seguir el proceso

El 19 de marzo, el padrastro de Fernanda* aprovechó que su esposa dormía para meterse al cuarto de la niña y abusar de ella. Llevaba meses acosándola, pero ese día pasó de las palabras a los hechos y confió en que ella no diría nada. Su plan se cayó cuando su esposa y la menor denunciaron, ahora está en la cárcel San Sebastián de Ternera, imputado por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Para su captura pasaron 8 meses desde la violación.

Esta detención hace parte de una serie de jornadas contra los delitos sexuales en Bolívar, que adelanta la Fiscalía General de la Nación. Este mes capturaron a 22 personas señaladas de diferentes tipos de agresiones sexuales en Cartagena y Bolívar, para acelerar los procesos de este tipo pues son muchas las denuncias.

Según datos suministrados a El Universal por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), el departamento de Bolívar aportó este año, de enero a septiembre, el 2,76% de casos de abuso sexual infantil denunciados en el país. Aunque el porcentaje parecería ínfimo, fueron 241 niñas y niños víctimas de abuso, explotación y asalto sexual.

De la denuncia a la captura

¿Por qué 22 capturas de 241 denuncias? Lilia Rosa Posso Benítez, coordinadora seccional de atención al usuario e intervención temprana de la Fiscalía en Bolívar, aseguró que el proceso de una denuncia de abuso sexual no es tan rápido como los denunciantes pueden esperar, aunque sí hay una reacción inmediata de las autoridades involucradas. Una vez es recepcionada la denuncia, el niño es remitido a Medicina Legal, se genera la alerta y empiezan a tratarlo y es después que se han tomado las medidas para el restablecimiento de los derechos del menor que se asigna un fiscal radicado. “No es tanto tiempo en realidad, con la reestructuración de la Fiscalía, tenemos máximo un día para proceder con los actos de investigación, con los cuales podremos recopilar la evidencia para solicitar la orden de captura”.

Otra cosa pasa cuando se captura en flagrancia, es decir, en el preciso momento en que están cometiendo el delito. “El caso entra por la Unidad de Reacción Inmediata (URI), actos urgentes, la persona es capturada, se revisa el embalaje de todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que puedan ayudarnos a direccionar la investigación y después procedemos con la ruta de atención a la víctima”, pero - resaltó Posso Benítez - en casos de abuso sexual es muy difícil demostrar la flagrancia, por lo que el proceso más habitual es de generar la alerta para iniciar la investigación.

Los inconvenientes

Cuando Jaime* tenía 4 años, su padrastro abusó de él. Su caso está en proceso judicial, pero durante toda la recolección de evidencia el niño se negó a hablar, por lo que su testimonio no se agregó como evidencia en la audiencia preparatoria. “Después de algunos días llegamos con una charla a un colegio y el niño estaba ahí. Aunque la psicóloga del equipo había intentado que hablara antes, Jaime solo lo hizo después de la charla en el colegio, dijo que el novio de su mamá le hacía cosas”, explicó Posso.

La recolección de evidencia se dificulta cuando en casos como el de Jaime, algo esencial como el testimonio de la víctima, no puede obtenerse a tiempo, “el juez no aceptará una evidencia adicional, entonces tenemos que buscar caminos para que la mamá del niño hable”.

Las costumbres machistas de la región también pueden influir en el rumbo de la investigación, pues algunas madres por miedo a quedarse sin apoyo - cuando los victimarios son sus parejas -, se niegan a colaborar con la investigación. Aunque nada de esto detiene el proceso, porque el abuso sexual es un delito no querellable, sí puede ralentizarse. Esto, sumado a que el personal de la Fiscalía no es suficiente para todas las denuncias que llegan, hace de la consecución de evidencias un lento proceso.

“Los fiscales tienen miles de casos, para solicitar la orden de captura debemos llenarnos de razones porque sino perderíamos el tiempo, lo que hacemos con las jornadas es dedicarnos específicamente a estas denuncias, que son prioridad para la Fiscalía”, señaló Lilia.

¿Y las condenas?

Dice Posso que tanto una captura como un juicio pueden ‘caerse’ si algo falla en las versiones de los testigos, este año van muy pocas. ¿Por qué el juez deja a un presunto abusador en libertad?, “Si la víctima no colabora, si ha pasado mucho tiempo, si se trató de un tocamiento (que no deja marcas y es más difícil de demostrar), si el testigo se queda callado... todo eso puede dejar sin bases un proceso por abuso sexual”. La funcionaria dijo que la comunidad debe ser consciente de que los procesos judiciales no solo dependen del fiscal, sobre todo en el Sistema Penal Acusatorio Oral, donde el testimonio es primordial.

¿Cómo solucionarlo?

La obligación de quien denuncia es seguir el proceso. El trabajo sería más rápido si hubiera más funcionarios, pero el ciudadano también puede ayudar.

Posso destacó que la prevención es también otro compromiso, por lo que la entidad adelanta charlas y talleres en colegios de Cartagena para sensibilizar a padres, docentes y estudiantes sobre el respeto por el cuerpo y las formas de abuso sexual. El ICBF también adelanta programas, acciones y estrategias encaminados a que la sociedad reconozca a los menores como sujetos de derechos.

La mayoría en el contexto familiar

Según datos entregados por el ICBF, en Bolívar, el 85% de los casos de violencia sexual en niños, niñas y adolescentes se presenta en el contexto familiar, por lo que insisten en la importancia de construir entornos protectores para los menores.

*Nombres cambiados para proteger a los menores.