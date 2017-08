La prevención de emergencias comienza desde el hogar y las comunidades

No todo el mundo sabe que, según indican las normas de seguridad en establecimientos públicos, las escaleras deben subirse del lado derecho y agarrando el pasamanos, y que se deben bajar del lado contrario. Tampoco toda la ciudadanía sabe establecer con precisión cuáles son los comportamientos comunes que favorecen la generación de incendios en las viviendas. Incluso hay quienes aún no son capaces de comprender que la línea del Cuerpo de Bomberos, 119, es vital para atender oportunamente los reportes de emergencias, por lo que no debe estar ocupada con llamadas inoficiosas o de bromistas.

En ese sentido, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena señala que de las más de 100 llamadas que en promedio reciben cada día a su línea de emergencias, unas 25 son para tomar el pelo o expresar frases obscenas a los funcionarios. También observan que en algunas comunidades de la ciudad se mantienen ciertos comportamientos inadecuados que representan riesgos.

Por ello, hace más de un año, el Cuerpo de Bomberos de Cartagena comenzó a fortalecer su programa de educación comunitaria. Este programa tiene tres subprogramas con los que se ha ido formando en prevención de emergencias a diversos actores de la comunidad. Estos programas son: “Bomberitos comunitarios”, “Mi hogar seguro” y formación a madres comunitarias.

A la fecha, el programa registra la formación de 500 ‘bomberitos’, capacitación en 96 barrios de Cartagena y a 1.005 madres comunitarias y docentes de Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y Hogares Infantiles Comunitarios (HIC). Con las labores de capacitación y formación realizadas, el organismo de socorro estima que a través del programa se ha disminuido en un 40% los riesgos de emergencias en viviendas y comunidades intervenidas.

“Además de atender incendios y emergencias, es nuestra función prevenir que ocurran. Con este programa de educación comunitaria vemos un alto numero de personas capacitadas, lo que nos indica que el trabajo va por buen camino, pero de igual forma no se puede desconocer que esa cultura de prevención sigue haciendo falta por lo que es necesario continuar”, menciona José Magallanes, comandante del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.

PREVENCIÓN DE EMERGENCIAS

“Todos creemos que nuestra casa es el lugar más seguro, pero resulta que en estos lugares tenemos muchos riesgos que debemos aprender a manejar. Es por eso que el programa de educación comunitaria nació de una preocupación por la cantidad de incendios estructurales que estaban ocurriendo en la ciudad, principalmente en viviendas, por lo que decidimos tomarnos las comunidades para minimizar este riesgo”, explica el cabo Jorge Domínguez, quien coordina el programa.

Esa ‘toma’ a las comunidades se ejerce a través de los tres subprogramas mencionados. En “Bomberitos comunitarios” son formados los menores de edad para que sepan cómo ponerse a salvo en situaciones de riesgo, en “Mi hogar seguro” es la comunidad en general la que recibe capacitación en su barrio durante un mes y junto a las madres comunitarias también reciben formación las docentes de los CDI y HIC, teniendo en cuenta la cantidad de niños a su cargo.

Según el departamento de investigación de incendios del Cuerpo de Bomberos de Cartagena, la mayoría de las emergencias en los hogares ocurren por instalaciones eléctricas en mal estado, inadecuadas o sobrecargadas. Asimismo, acciones como cocinar bajo condiciones y maneras inapropiadas y la ya común práctica de encender velas –por motivaciones religiosas– y descuidarlas, integran las causas principales de incendios.

“Hemos encontrado lugares en los que aún se cocina con cilindros de gas propano, pero los tienen en condiciones inadecuadas como con mangueras que no son las de seguridad o sin el cuello protector y sin base; también que mantienen el cilindro dentro de la cocina cuando debe estar es en un lugar ventilado. Entonces, a través de estos tres programas explicamos a los ciudadanos que este tipo de situaciones traerían como consecuencia un incendio abrasador, que puede consumir rápidamente los elementos del hogar que con tanto trabajo se han conseguido”, agregó el cabo Domínguez.

Otra práctica peligrosa que asumen en algunos hogares es la que describe el comandante Magallanes como comportamiento inapropiado de las personas en la cocina. “Tienden a cometer errores en los que ponen en riesgo la vivienda, como por ejemplo encender la estufa antes de prender el fuego. Lo primero que hacen es abrir la llave del gas y luego buscan los fósforos, dejando que la estufa comience a emanar gases creando una atmósfera bastante peligrosa en la que el contacto con alguna chispa puede producir el incendio”.

DISMINUYERON LAS LLAMADAS DE NIÑOS AL 199

Sobre las llamadas constantes por parte de bromistas, los bomberos afirman que los niños también utilizaban la línea de emergencia para hacer bromas, especialmente los viernes en horarios posteriores al término de las jornadas escolares.

Sin embargo, el organismo de socorro resalta que con el desarrollo del programa de educación comunitaria las llamadas por parte de menores han disminuido considerablemente. “Han mermado las llamadas de niños a molestar, incluso ahora están haciendo llamadas es a reportar emergencias. Uno de los temas que se les enseña en las capacitaciones es cómo usar el teléfono para hacer llamadas de emergencia”, destaca Gabriel Sosa, cabo de Bomberos que hace parte del programa de “Bomberitos comunitarios”.