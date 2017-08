La propuesta de los mototaxistas para ayudar a combatir la inseguridad

El asesinato de un joven, el pasado lunes, en Villas de la Candelaria a manos de delincuentes en motos y dos nuevos atracos a mano armada en Alto Bosque por motorizados, encendieron nuevamente la alarma entre la ciudadanía sobre el futuro del decreto que prohíbe las motos con parrillero hombre en algunas vías y sectores.

Desde su anuncio, la entrada en vigencia de esta medida ha despertado polémica en la ciudad. Los mototaxistas se han manifestado a través de protestas y en su mayoría, son conscientes que a través de la moto, muchos delincuentes se "camuflan" para hacer sus fechorías. Por esta razón, el sindicato de mototaxistas en Cartagena presenta ante la ciudadanía una propuesta pensada en caracterizar y uniformar a los hombres que se dedican a esta labor.

“Nosotros como organización sindical reconocemos la problemática por la que atraviesa nuestra ciudad, ya que desafortunadamente han trasladado el factor de la inseguridad a nuestro gremio, pero precisamente por la falta de organización”, explicó Carlos Lemus Jiménez, presidente del sindicato nacional de mototaxistas.

El proyecto de seguridad de los mototaxistas plantea dos acciones: La primera consiste en caracterizar al personal que preste el servicio, la segunda, está relacionada con la identificación de estos hombres a través de uniformes y logos distintivos en chalecos, cascos y rines de la moto.

“Esta propuesta va a ayudar a mejorar en un 100 por ciento la seguridad en cuanto al tema del mototaxismo. La Policía va a estar clara y va a identificar plenamente quién es el mototaxista y quién no. Además se garantizará el mínimo vital a los cientos de cartageneros que se dedican a este oficio”, dijo Lemus.

El color amarillo fue el escogido para los uniformes. A través del proceso de caracterización se determinaran aspectos como datos personales, salud (afiliación a una eps), educación (primaria, bachillerato, técnico, profesional); vivienda y profesión de la persona que se dedica a ejercer el oficio. “por eso hacemos la invitación a todas las organizaciones y asociaciones de mototaxistas a que se unan con nosotros a este proyecto para brindar la seguridad a toda la ciudadanía y facilitar con esta herramienta el trabajo de la Policía, pues ellos son quienes deben velar por la seguridad.

“La caracterización arrojará unos códigos, los cuales estarán impresos con color negro en los chalecos, cascos y motos. Se invita a los interesados acercarse los días 19,20 y 21 de agosto donde estaremos realizando el proceso de caracterización en la sede del colegio Nuestra Señora del Carmen", agregó Lemus.

Adicional a la caracterización, la agremiación sindical busca ofertar mediante una plataforma de acceso a la ciudadanía otros servicios relacionados a la profesión u oficio de cada mototaxista.

“La plataforma donde estará consignada la caracterización podrá ser utilizada por las personas que requieran otro tipo de servicios. Por ejemplo si un mototaxista es ingeniero de sistemas y una persona necesita arreglar su computador puede contactarlo a través de esta plataforma”.

DECRETO SIGUE EN ESTUDIO

El alcalde (e) Sergio Londoño Zurek manifestó que “no le tiembla la mano” para firmar el decreto que prohíbe las motos con parrillero en la ciudad pero señala que busca concertar con el gremio de mototaxistas otro tipo de opciones encaminadas a ofertas institucionales de estudio y empleo.

“Ninguna ciudad tiene más restricciones para el mototaxismo que Cartagena. No nos estamos excusando. Hay un decreto que aún no ha sido revisado por la Oficina Jurídica. Lo que nosotros proponemos es que exploremos opciones de estudio y de trabajo, diferentes alternativas al mototaxismo y además que la Policía Nacional me entregue un estudio que muestre la correlación directa entre los mototaxistas, los parrilleros y la inseguridad en la ciudad. Hay que ser muy cuidadosos porque hay una problemática social donde hay 60 mil personas que se dedican a esta actividad”, sostuvo el Alcalde.