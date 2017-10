La protesta de la comunidad no fue escuchada, el parque La Troncal está cercado

Luego de varios intentos por encerrar el parque y pese a la oposición radical de los habitantes del barrio La Troncal, finalmente se dio cumplimiento a la orden de un juez para entregar el terreno a un particular y, con el amparo de la Policía, el lugar que durante más de 37 años fue usado para la recreación de este y otros barrios, fue clausurado.

Sobre este tema, la Alcaldía de Cartagena aseguró que no emitirá un pronunciamiento porque no tiene competencia sobre la decisión de un juez. Al parecer, en la oficina de Instrumentos Públicos aparece que el terreno no es propiedad del Distrito sino de un particular.

La posición de la Administración tiene indignados a los moradores de los barrios Buenos Aires y La Troncal, dado que aseguran que fue por un error de administraciones anteriores que ellos están pasando por este "mal momento". Precisaron además que los hechos de orden público que se han registrado como consecuencia del parque a un particular sí son resorte de la Administración. "La Policía nos maltrató, nos trató como delincuentes, es inaudito que la Administración diga que esto no es su competencia", expresó Regina Hoyos, presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Troncal.

Desde temprano

A las 3 de la madrugada del miércoles llegó la Fuerza Pública al lugar para comenzar el operativo, sin embargo, la gente se levantó, sonaron las alarmas y de inmediato se inició un forcejeo para impedir el cerramiento. Pero con gases lacrimógenos y usando la fuerza, la comunidad fue dispersada y a eso de las 11 de la mañana se colocaron los barrotes y las láminas de zinc. (Lea aquí: Vecinos de La Troncal y Buenos Aires se enfrentan al Esmad en defensa del parque)

Ante esto, un numeroso grupo de personas salió a la Transversal 54 a bloquear esta importante vía con piedras, palos y llantas.

“Este parque ha sido tradicionalmente para la recreación de nuestros niños y jóvenes, pero ahora apareció un dueño a quitárnoslo para hacer unos edificios. Nosotros no vamos a permitir esto. Necesitamos que las autoridades se hagan presente, porque hasta ahora no hemos tenido el respaldo de la Alcaldía, nos han dejado solos en esta lucha. Ya estamos cansados de que nos roben, de que nos ultrajen y nos manden al Esmad para que nos echen gases lacrimógenos”, dijo Elena Torres Luna, residente del barrio Buenos Aires.

Con el bloqueo, la movilidad se volvió un caos en la zona y solo hasta mediodía la protesta se disipó. En la tarde se presentaron nuevos enfrentamientos cuando, ya encerrados, los trabajadores empezaron a desmontar muros, arquerías, columpios y demás elementos de la zona verde. (Lea aquí: Vecinos de La Troncal bloquean Transversal 54 por cerramiento de parque)

¿Quién es el dueño?

La comunidad contó que el terreno era propiedad de Héctor García, quien al vender los predios cedió al Distrito la zona verde para disfrute de los moradores. Sin embargo, dicha cesión no se habría registrado correctamente y aparecía en un folio equivocado como lote baldío.

Al parecer, García sufrió un embargo por un banco y perdió algunas propiedades que tenía, incluyendo el predio donde funciona el parque, que luego fue rematado y comprado por un español de nombre Juan Manuel Santaolalla. Desde entonces, el nuevo propietario busca hacerse cargo de lo que dice le pertenece.

Parque, cancha, árboles, toda la zona verde fue expropiada.