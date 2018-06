La próxima semana arranca reconstrucción de IE San Felipe Neri

Luego de una larga espera de un año y medio, y el litigio por saber dónde se construiría la nueva sede del colegio San Felipe Neri para la cual se dispuso de un presupuesto de $8.500 millones, la alcaldesa (e) Yolanda Wong, logró un acuerdo con la comunidad educativa del plantel.

Anteriormente, se había especulado que el predio donde se realizaría la obra no sería del Distrito, sino que se obtendría con recursos que desembolsaría el Ministerio de Hacienda, sin embargo los directivos del colegio manifestaron que no estaban de acuerdo ya que la extensión no correspondía a la actual y no allí no cabría el nuevo colegio.

Ahora, los planes cambiaron, el nuevo edificio de la Institución Educativa San Felipe Neri será construido en sitio propio. Es decir, donde funciona actualmente.

"Hace año y medio veníamos dialogando con la comunidad y no se conseguía una concertación y hoy lo logramos. Tenemos un plan de riesgo, limpieza de canal, señalización en temas de movilidad. Construir en sitio propio es la buena noticia", dijo la alcaldesa encargada, Yolanda Wong Baldiris.

¿Cuál es el plan?

Wong indicó que las obras iniciaran la próxima semana, y se realizarán de tal forma que no afecten el calendario académico ya que se comenzará a trabajar el primer bloque que es la zona del plantel que actualmente es de ingreso.

El alistamiento del plantel ya inició con firma del acta del acuerdo entre la alcaldesa (e), el rector de la IE San Felipe Neri, Remberto Navas; y la secretaria de Educación, Claudia Almeida. “Desde hoy estamos en alistamiento en el plan de movilidad, de riesgo y un tema específico de convivencia y seguridad alrededor de la Institución Educativa para los jóvenes”, precisó la mandataria.

El rector del San Felipe Neri, Remberto Navas, afirmó que el mayor logro es construirlo en sitio propio, porque eso genera esperanza en la comunidad educativa y en los vecinos.

“Construirlo en sitio propio es lo mejor, porque conservamos el área institucional y eso va a permitir que la comunidad en los alrededores que siempre lo solicitaron nos den su apoyo. Es un acierto la decisión que tomamos, ahora vamos a dialogar con los ingenieros de la obra, con la interventoría y con la Secretaría para observar el lugar donde estaría ubicado el colegio nuevo", afirmó.

La idea que tienen los directivos y funcionarios, es ir construyendo de forma tal que hagan un primer bloque y cuando ya esté listo se trasladan los estudiantes y así sucesivamente. Sin embargo, la idea debe ser aprobada por los ingenieros.

La comunidad educativa espera que las obras se materialicen y puedan disfrutar de un nuevo plantel.