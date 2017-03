La puja entre Distrito y comerciantes por el uso del suelo en zona residencial

"Somos víctimas de la negligencia del Distrito". Esta fue una de las frases expresadas por el abogado defensor de varias de las 10 discotecas de la conocida 'Zona U' de La Castellana que fueron cerradas el pasado 4 de marzo por no tener certificado del uso del suelo y estar en una zona netamente residencial. (Lea: Cierran definitivamente 10 establecimientos en la 'Zona U' de La Castellana).

¿Negligencia? Es un secreto a voces que como la 'Zona U' son muchos los sectores en Cartagena en los que negocios como bares y discotecas se ubican en plenos sectores residenciales. Algunos, con usos del suelo expedidos por la misma Secretaría de Planeación en las pasadas administraciones, y otros, con más de 10 años funcionando sin esta importante hoja de ruta para no violar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT).

Pero, ¿qué ha pasado?, ¿desidia política?, ¿falta de autoridad?, ¿ha permeado la corrupción y por eso se han expedido estos documentos en zonas no permitidas?

Eluniversal.com.co habló con todas las entidades involucradas en el tema. Le contamos lo que nos dijeron y cuál es el panorama de esta problemática que parece ser una plaga en toda la ciudad.

"No podemos negarnos a hacerles el registro"

Ante el 'rifirrafe' entre el pasado gobierno del entonces alcalde Dionisio Vélez Trujillo y la Cámara de Comercio, por expedir el registro mercantil a negocios con uso del suelo en zonas no permitidas, hablamos con esta institución para conocer cuál es su injerencia dentro de este dilema.

La presidenta Ejecutiva de la entidad, María Claudia Páez Mallarino, explicó que "el empresario matricula su establecimiento comercial. Nosotros recogemos la información que nos entrega, pero no tenemos la competencia para verificar si esta es confiable, verídica y oportuna. Yo no le puedo exigir el uso del suelo, eso le compete a Planeación".

"Lo que estamos haciendo desde hace dos años es revisar el POT y aconsejarle al empresario, según su actividad económica, si puede tener el negocio en tal zona, pero ya es decisión de él si acepta la sugerencia", añadió Páez.

Desde el 2002, se abolió como requisito previo al registro mercantil la expedición del uso del suelo. Esto, como una forma de suprimir trámites para la constitución de empresas, pues antes la entrega de este documento demoraba unos 45 días aproximadamente. Ahora solo unos 15 días, según indicó el Distrito.

Así las cosas, solo es responsabilidad de la Secretaría de Planeación la expedición de este documento y posterior entrega a los comerciantes. (Vea también: Por no tener el uso del suelo, cierran siete establecimientos de comercio).

"No es nuestra competencia cambiar el uso del suelo"

Ante el interrogante de cómo explica el Distrito que sea el mismo el que haya otorgado permisos a comerciantes para colocar sus negocios en zonas restringidas o no permitidas, la Secretaria de Planeación, Luz Elena Paternina, respondió que "el control y la vigilancia no son facultades de esa dependencia y solo el Concejo, a través de la Ley 388 de 1997, está facultado para cambiar el uso del suelo en un sector determinado".

Sin embargo, reconoció que le corresponde a Control Urbano, de esa Secretaría, velar para que no se viole el POT.

La funcionaria dijo que la entidad debe hacer cumplir la norma, pero no precisó qué estrategias se están diseñando para evitar que ocurra nuevamente lo que pasó con la 'Zona U', que nunca estuvo en el 'ojo del huracán' de las pasadas administraciones y los establecimientos funcionaron durante muchos años en una zona no permitida.

¿Cuántas 'Zonas U' hay en Cartagena?

En la ciudad, 39.700 establecimientos están registrados en la Cámara de Comercio. De esos, 1.100 expenden bebidas embriagantes. (Lea: Cierre de la 'Zona U' será mediante resolución).

Dentro de esa cifra, el Distrito ha identificado que muchos locales están en la misma condición que los de la 'Zona U'. Nuevo Bosque, El Recreo, El Campestre, Santa Clara, Las Gaviotas, Nelson Mandela, Henequén, Santa Mónica y Luis Carlos Galán, son los barrios donde, según el secretario del Interior, Fernando Niño Mendoza, también hay problemas con el uso del suelo.

Pero, ¿qué tan 'titánica' resulta la tarea de controlar que más negocios sigan ubicándose en sitios residenciales, en contra del POT? Niño asegura que los operativos se están haciendo y la 'lupa' está puesta sobre las discotecas, negocios con máquinas tragamonedas o juegos de azar, billares y terrazas que funcionan en zonas residenciales.

Manifiesta, además, que el nuevo Código de Policía les da más facultades para imponer medidas correctivas cuando la actividad económica de un negocio se realiza sin los requisitos exigidos por la ley.

Sostiene que la Cámara de Comercio debe exigirle al empresario el uso del suelo para poderle expedir el registro mercantil. No obstante, la entidad asegura que esto no es de su resorte y que "la norma establece que este documento no es un requisito para la matrícula".

A la fecha, 25 establecimientos de comercio han sido sellados de manera preventiva por no tener el uso del suelo o por tenerlo en zonas no autorizadas.

Acate la norma y evite sanciones

Si usted es uno de los comerciantes que no ha expedido el uso del suelo que le indica si en la zona que tiene su negocio puede ejercer su actividad económica, póngase al día.

Si en una visita de inspección la Secretaría del Interior lo sorprende sin este documento, su local será sellado por 10 días. Si en ese lapso no realiza el trámite para sacarlo y abre el establecimiento, la suspensión será por tres meses. Y si insiste en que funcione sin este requisito, no podrá abrir las puertas durante un año, y la suspensión de la actividad económica podría ser definitiva.

Para conocer si su establecimiento no está violando el Plan de Ordenamiento Territorial, usted puede ingresar al portal http://midas.cartagena.gov.co/ .Allí registra su uso catastral y este le indica si ese lugar en el que tiene su negocio o donde piensa ponerlo es permitido, restringido o prohibido y si esa zona es residencial, mixta, comercial, industrial, institucional, económica, suelo de expansión o zona verde protegida.

"Cartagena ha sido muy permisiva"

Para Joel Samper López, arquitecto y master en sostenibilidad con énfasis en Gestión Urbana, el desorden territorial y lo que ha venido ocurriendo año tras año con el uso del suelo radica en que "Cartagena nunca se ha pensado como un modelo de ciudad y siempre se ha vendido como aquella turística", lo que la ha vuelto muy permisiva en algunos usos ligados a esa actividad.

Además precisa que el Distrito siempre ha sido muy 'blando' en el ejercicio del control. "Es un secreto a voces que varias de las oficinas de la Alcaldía, dependiendo de las coimas que se les den, permiten cosas que normalmente no estarían permitidas. Desde el Gobierno central se está hablando que uno de nuestros grandes problemas es la corrupción y no podemos ser ajenos a esa realidad de todos los días".

Y la afirmación de Samper no dista de la realidad. Las preguntas que se hacen muchos cartageneros son ¿por qué se dejó crecer el enano? ¿Por qué solo hasta ahora se está poniendo en cintura a los establecimientos con los usos del suelo? (Vea: ¿Dónde está la autoridad?).

Para investigadores como Santiago Burgos Bolaños, está problemática no solo obedece a la dilación de decisiones para ejercer el control sino también a la falta de cultura urbana y políticas específicas para la ordenación del territorio.

Advierte que "mientras no se tomen las decisiones integrales, la ciudad seguirá 'caminando' por inercia".