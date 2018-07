La Temperatura sube y las horas de clase bajan

Williams Jesús Matson Ospino, personero de Cartagena, hizo un llamado a la administración distrital para iniciar un proyecto que permita adecuar las instituciones educativas de la ciudad a las nuevas condiciones climáticas que en muchas partes del día se vuelven extremas para niños, jóvenes e incluso los mismos maestros.

Luego de constatar cómo en la Institución Educativa de Ternera las altas temperaturas obligaron a los directivos a reducir la jornada escolar, Matson Ospino señaló que esto afecta gravemente a los estudiantes pues tienen que ver algunas materias a medias y se privan de una educación de calidad.

El habitual horario de la jornada de la mañana, que termina a las 12:30, ahora sólo va hasta las 10:30, mientras que en las horas de la tarde, cuando funciona la primaria, los niños llegan a la institución a la 1:00 PM pero deben esperar hasta las 3:30 PM para ingresar a las aulas, por lo que únicamente reciben dos horas de clases.

El personero de La Heroica constató en su recorrido que el colegio carece de equipos acondicionadores de aire y muchos de los ventiladores se encuentran fuera de servicio. Y lo que es más grave para el funcionario es que pareciera que el colegio no se hubiera diseñado para una ciudad de “la costa”, ya que sus ventanas, por ejemplo, sólo servirían en edificaciones del interior del país.

A estas observaciones del personero se sumó la rectora de la institución, Magaly de la Rosa, quién además manifestó que la situación es mucho peor de lo que parece, ya que incluso el suministro de agua está restringido.

“El calor es tan intenso que los mismos padres han pedido que los niños salgan desde las 10:30 porque hace mucho calor; la institución está toda cerrada, no circula mucho el aire y estamos preocupados porque no estamos cumpliendo con los tiempos debido a que las condiciones ambientales no son las mejores”, finalizó la rectora.