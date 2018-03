Laboratorio H2B confirmó dos "positivos" para leptospirosis

De 33 pruebas realizadas a igual número de personas en el sector El Pesebre, en el barrio La Paz, para confirmar o descartar leptospirosis, dos resultaron positivas.

Así lo informó a El Universal Harold Herrera Bertel, propietario del laboratorio H2B, que realizó las pruebas por iniciativa propia.

“Nosotros, manejando el protocolo, pasamos el informe epidemiológico al Dadis con datos de los pacientes, dónde viven, la nomenclatura de la casa, para que puedan visitarlos. También, como corresponde, tomamos la contramuestra a los 15 días y estamos esperando los segundos resultados”, dijo Herrera.

Los dos “positivos” para leptospirosis son una mujer de 21 años y un hombre de 24 que viven bajo el mismo techo. “Son cuñados”, precisó Bertel. “El joven es pareja de una hermana de la chica”.

Juan Carlos Guerrero Morelo, padre de los hermanos fallecidos en dicho sector tras padecer leptospirosis, aseguró que ayer, “después de un mes y tres días de la primera prueba que me hicieron, el Dadis fue a tomar la segunda. La hicieron a mis dos hijos, tres cuñados y esposa. La primera nos salió negativo a todos”.

Añadió que “les pedí los resultados por escrito y ellos dicen que no los entregan, que debo pasar una carta a la EPS, pero les respondí que ellos no tienen que entregarlos porque no me han hecho esos exámenes. Estoy detrás de eso”.

Asimismo Catherine Díaz, madre de la niña de cinco años con sospecha de leptospirosis, dijo que la pequeña dio negativo en el primer examen.

Guerrero advirtió que “hay líderes que han cogido la muerte de mis hijos para venir a hacer propaganda política y ofrecer dádivas para que la gente salga a votar. Nosotros como familia no estamos buscando políticos para que vengan a resolver el problema. Este es un problema de las autoridades en salud”.

Este medio consultó al Dadis sobre los casos positivos en primera prueba y no obtuvo respuesta.