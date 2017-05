"Las cebras existen, falta educación vial": DATT

Quizá por imprudencia al cruzar la vía, Viviana Vargas Becerra, de 28 años, se convirtió el pasado viernes en la primera víctima mortal de un accidente que involucra un vehículo del Sistema Integrado de Transporte Masivo (SITM).

El hecho ocurrió en el Pie del Cerro, en el carril solobús que está entre el Castillo San Felipe de Barajas y una estación de gasolina, y de inmediato llamó la atención de la ciudadanía, que reclama elementos de protección para los peatones.

Carlos Vergara Aguilar, jefe de Planeación del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), aseguró que “los elementos de protección para los peatones existen. Hay semáforos peatonales, semáforos vehiculares y pasos peatonales como las cebras, lo que pasa es que la gente no las utiliza, nos hace falta educación vial para cruzar por los sitios que son”.

Indicó que el sitio donde la mujer fue impactada por el articulado de Transcaribe no es el indicado para cruces viales. “Todo el carril del sistema de Transcaribe obedeció a unos estudios y diseños, en los que se hicieron flujos vehiculares y peatonales. La forma de cruzar esa intersección es frente a Muebles Jamar, donde hay cebras. Se cruza hacia el Mall Plaza y después se puede cruzar al Castillo San Felipe”.

El funcionario sostuvo que los peatones no deben cruzar directamente del Castillo San Felipe a la estación de gasolina y viceversa. Tampoco se contempla instalar un paso peatonal para facilitarles ese cruce.

“Si colocamos una cebra ahí tendríamos que instalar también unos semáforos para que paren el flujo de los Transcaribe y permitan el tránsito de los peatones por ese punto, porque los semáforos que están obedecen a los que vienen de la troncal y son utilizados para entrar en la glorieta y dar otros accesos”.

“Eso ocasionaría más retrasos en la troncal del sistema -explicó-. Si colocamos un semáforo ahí, el bus para antes del Castillo o antes de la glorieta sin ningún problema y la gente cruza, pero cuando acabe esa fase posiblemente (por el cambio del semáforo) no va a alcanzar a la otra. Va a quedar en la mitad de la cebra frente al Mall, y no va a ser funcional. No es colocar cebras en cualquier sitio porque la gente quiere cruzar por cualquier lado. Se necesita educación vial y respeto por las normas de tránsito”.

ATERRADO

El jefe de Planeación del DATT contó que “a diario ingreso con la patrulla por el carril del solobús y noto que la gente cruza como si estuviera pasando por el patio de su casa. No se dan cuenta del riesgo que corren, sobre todo en ese carril, donde esos buses van entre 40 y 60 kilómetros por hora, con 160 pasajeros, y necesitan 28 metros para detenerse. Ni que el conductor quiera se detiene antes”.

Señaló que “a nosotros nos preocupa mucho la seguridad vial, la seguridad de los peatones, pero nos hace falta tomar conciencia que ya Cartagena dejó de ser una aldea, un pueblo, para convertirse en una ciudad como lo son las que tienen sistemas de transporte masivo a nivel mundial”.

¡A CAMINAR!

El ingeniero recordó que “cada estación (de Transcaribe) tiene dos cebras antes de sus semáforos. Esos pasos peatonales se hicieron con el diseño de la troncal para cruzar por ahí, no como la gente quiere frente a IAFIC, el Castillo, puntos del Centro Histórico”.

Resaltó que “en promedio, las estaciones están separadas de 500 a 600 metros, y la gente recorre 50, 60 o 70 metros para poder cruzar en una cebra. Eso no es nada en comparación a encontrar un accidente grave e incluso la muerte. ¿Cómo podemos hacer los cruces debidos? Caminando”.

“En esta ciudad nos mata la flojera -recalcó Vergara-. Si pudiéramos entrar a nuestra casa en carro o en moto lo hiciéramos, porque venimos de un sistema de transporte público en donde los pasajeros eran recogidos y dejados prácticamente a su voluntad, cada 50, 30, 20 metros. Estamos haciendo la transición del sistema y le cuesta a la gente acostumbrarse a que los buses no paran donde quieren sino en sus estaciones, y tienen que cruzar por donde es, por las cebras, teniendo en cuenta muchos factores”.

LO DICE TRANSCARIBE

Con mensajes como “cruce con prudencia” o “proteja su vida”, Transcaribe emprendió una campaña para sensibilizar a todos los actores de la vía. La iniciativa obedece a que el SITM no puede dejar de actuar frente a pérdidas de vidas humanas, es otra de las diferencias del nuevo transporte de los cartageneros.