Las Gaviotas cumple 40 años

Las celebraciones que se tenían programadas para el pasado 7 de diciembre, por los 40 años de la fundación del barrio Las Gaviotas, se aplazaron para el próximo sábado 23 de diciembre.

Inconvenientes de última hora, según la principal Junta de Acción Comunal (JAC), hicieron que se tomara esa decisión, pero los líderes comunales consideran que la celebración es meritoria, puesto que Las Gaviotas, aún con sus falencias, es uno de los mejores barrios de la llamada Nueva Cartagena.

Y en efecto, Las Gaviotas goza de excelentes servicios públicos, calles pavimentadas, varias zonas verdes, transporte público permanente y habitantes que se desempeñan en las mejores áreas del ámbito laboral cartagenero.

Pero, hablando de falencias, casi todos los moradores (incluyendo a los trabajadores cívicos), coinciden en afirmar que la falta de espacios recreativos y deportivos no se compadece con la cantidad de zonas verdes que el extinto Instituto de Crédito Territorial (ICT) diseñó para ese barrio.

Al respecto, Remberto Montes, presidente de la JAC, recordó que el año pasado la administración distrital anunció que había recursos por el orden de los 5 mil millones de pesos para el rescate del centro recreacional El Edén, además de fondos para la construcción de una cancha sintética y para el rescate del puente 13 de Junio - Las Gaviotas.

Ninguno de esos anuncios se ha cumplido, por lo que Montes sigue pensando que, en cuanto a escenarios deportivos y recreativos familiares, Las Gaviotas está sub aprovechado, “porque solo tenemos un estadio de sóftbol, que está en unas condiciones paupérrimas; unos parques completamente destruidos, porque ya cumplieron su ciclo de vida útil, lo mismo que gran parte de las calles, a las que nunca se las ha hecho mantenimiento”.

El animador cívico asegura que, de no ser por el dirigencia comunal, muchas zonas verdes estuvieran en manos de particulares, como sucedió hace 15 años con las antiguas oficinas del ICT, que hubiesen servido como sede para las cuatro juntas comunales que operan en el barrio, “pero un particular se metió a vivir allí y ahora no hay quien pueda sacarlo, porque ninguno de los últimos alcaldes de Cartagena se han interesado en ese caso”.

Jorge Gómez Guerra, de la Asociación de Vecinos de Las Gaviotas (Asogaviotas), también afirma que falta más adecuación de zonas verdes, por lo cual trae a colación la idea de un parque lineal que se le propuso al gobierno distrital para que cubriera todo el terreno que comienza desde la avenida Pedro de Heredia y termina en el puente 13 de Junio-Las Gaviotas, “pero a pesar de que presentamos planos y maquetas, nunca se nos dio el aval y mucho menos los recursos”.

Pese a eso, estima mucho más urgente que tanto líderes comunales como la Alcaldía Local y las autoridades policiales, pongan más énfasis en controlar la zona rosa que se apoderó de la entrada principal del barrio.

“Es urgente –agregó Gómez Guerra--, porque ya pasó de zona rosa a convertirse en una zona de tolerancia, donde se venden estupefacientes y sexo en las narices de todo el mundo, además de que la inseguridad está tomando unos niveles de preocupación”.

Fredy de la Ossa, un vecino de este barrio, considera problemática la presencia de vendedores ambulantes en esa entrada, “ya que a muchos de ellos el Distrito les pagó para que desocuparan, pero regresaron. Esa zona debería estar en otra parte, porque está revuelta con manzanas residenciales”.

En cuanto a transporte público, celebra que se haya recuperado una ruta de buses que se había perdido en años anteriores, pero ahora cree conveniente que el barrio “sea favorecido con una ruta de Transcaribe, específicamente la de San Fernando, que sería un alimentador de la ruta principal”.

Agustín Olano, uno de los fundadores del barrio, destacó que otra de las fortalezas de Las Gaviotas es su integración vecinal, aunque no deja de estar de acuerdo con los comunales en cuanto a la falta de aprovechamiento de las zonas verdes, “sobre todo la que colinda con el Caño Ricaurte, que durante mucho tiempo ha sido tomada como parqueadero, escombrera y basurero, menos como un potencial forestal, recreativo y deportivo. De esa forma, la integración vecinal sería mucho más fuerte”.