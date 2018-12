Las infracciones de tránsito más cometidas en 2018

Las infracciones de tránsito en Cartagena constituyen un tema relevante para las autoridades puesto que, pese a las campañas de educación vial que se imparten en diferentes meses del año, muchos conductores siguen ‘rajándose’ ya sea por desconocimiento de las normas o por indisciplina.

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT) registró hasta mediados de diciembre de 2018 un total de 45.889 comparendos por infracciones de tránsito en las vías de la ciudad.

Conducir sin llevar licencia de conducción, mal parqueo y transitar por sitios restringidos en horas restringidas lideran el ranking de las infracciones de tránsito más cometidas.

La autoridad de tránsito impuso 4.678 comparendos a conductores que fueron sorprendidos sin llevar licencia de conducción; pero también impuso 3.628 comparendos a conductores que estaban frente al volante sin haber tramitado siquiera una licencia de conducir.

El mal parqueo, que para muchos ciudadanos es un mal para la movilidad en la mayoría de vías y barrios, dejó 3.249 sancionados y no tener la Revisión Técnico Mecánica ocasionó 4.611 comparendos.

En 2017, la infracción de transito más cometida fue la de transitar en sitios restringidos o en horas restringidas (15.161 comparendos). Este año han sido impuestos 10.955 comparendos por esta infracción, es decir, 4.210 menos que en el año anterior, pero no deja de ser alarmante.

Otras infracciones que también cometieron los conductores de buses, busetas, vehículos particulares, taxis y motos en la ciudad fueron: realizar maniobras peligrosas (1.488 comparendos); no respetar semáforos en rojo (1.301 comparendos); exceso de velocidad (1.135 comparendos); no acatar una orden de un agente de tránsito (1.062 comparendos); y no poseer seguro (2.201 comparendos).

Conducir en contravía es otra de las infracciones que más generó sanciones en 2018. Según el DATT, el 90 % de los infractores que transitaban en sentido contrario al estipulado para la vía fueron motocicletas.