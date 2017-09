Las primeras emergencias menores que deja la visita del papa a Cartagena

Centenares de cartageneros y visitantes, salieron desde tempranas horas a los diferentes puntos de la ciudad para ver al papa Francisco durante su recorrido por la ciudad.

Mientras esperaban, algunos han sufrido desmayos, lesiones menores (heridas en cabeza y mano por parte del personal de logística), presión alta, mareo y dolores de cabeza. Solo una monja debió ser trasladada a urgencia por un trauma en cara, pero en este momento se encuentra estable.

En último reporte entregado a las 12:45 de la tarde, por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) del Dadis, indicó que se han atendido en los 10 puntos fijos de atención (1 en San Pedro, 1 San Francisco, 8 Contecar y puntos móviles 24 en contecar), a 153 personas.

"Hidratarse es la principal recomendación, no olvidar tomar el medicamento a las personas hipertensas o a todos los que sean recetados. Protegerse del sol con sombrillas gorras, y no dejar de comer para no sufrir contratiempos. Seguimos en alerta y en atención permanente para cualquier situación que pueda presentarse", expresó Adriana Meza, directora del Dadis.

Desmayos

Una feligrés sufrió un desmayo, en el barrio San Francisco, mientras esperaba la llegada del papa, otra mujer también se desmayó en el mercado de Bazurto.

Heridas en el rostro