Las razones por las que sellaron Donde Fidel durante operativos en el Centro

La advertencia emitida desde la Procuraduría Provincial de Cartagena al alcalde (e) Pedrito Pereira reveló una serie de falencias en los operativos de control, expedición de licencias y permisos de operación concedidos a bares y clubes nocturnos situados en el Centro Histórico.

En el informe presentado al mandatario el pasado 24 de octubre, la entidad conmina a la administración distrital a establecer de manera inmediata “mecanismos de seguimiento con todas y cada una de las entidades y autoridades responsables del distrito y aplicar las sanciones a que haya lugar” con el objeto de ejercer un control estricto y efectivo en dichos establecimientos de comercio.

La petición que fue ratificada por la Procuraduría General llevó a la Secretaría del Interior a realizar ayer y de manera simultánea dos caravanas de seguridad, una en el barrio Olaya Herrera y la otra en el Centro Histórico, donde fueron cerrados por tres días el reconocido bar de salsa Donde Fidel y el bar Alquímico, en la calle del Colegio.

La decisión según informó la Alcaldía a través de un comunicado obedece a que ambos establecimientos sobrepasaron los niveles sonoros permitidos, ya que la zona donde funciona este bar es de uso residencial.

Así mismo, en el documento firmado por el procurador provincial, Guidobaldo Flórez, el restaurante bar ‘Donde Fidel’ estaba funcionando con varias ‘omisiones’ de parte de las entidades del Distrito.

Una de las situaciones evidenciadas en este establecimiento de comercio tiene que ver con la licencia de ocupación temporal del espacio público. Según expone la Procuraduría Provincial, el contrato de aprovechamiento económico fue firmado 2 meses después de la aprobación de la licencia sin que la entidad competente (Espacio Público) hubiese realizado el control correspondiente conforme a lo establecido por la norma.

“La Licencia de ocupación temporal de espacio público número 1928 de 2016 fue notificada al solicitante el día 31 de marzo de 2016, y conforme a lo establecido por el Decreto 0356 del 27 de febrero de 2015, contaba hasta el día 30 de abril para suscribir el contrato, so pena de perder automáticamente la licencia. Sin embrago, el contrato fue suscrito el día 31 de mayo de 2016, es decir, dos meses después de la aprobación de la licencia”, expone el documento.

Otra de las razones que hoy mantienen sellado al bar de salsa corresponde a que el contrato suscrito entre administración Distrito y dicho establecimiento en 2016 no se encuentra cargado en la página del Secop (Sistema Electrónico de Contratación Pública).

José Carlos Puello, secretario del Interior, señaló que que estos controles buscan evitar que niños, niñas y adolescentes sean víctima de explotación sexual en el contexto del turismo, y como se recordará en la Plaza de los Coches operaban varias redes de explotación sexual durante la operación Vesta llevada a cabo el pasado 29 de julio.

En el operativo también se inspeccionaron los establecimientos Club Social Privado Le Petit 54, Tu Candela, Dolce Vita, Space, Isis Club Cartagena Bar, y La Pepita, donde se hizo registro y verificación de antecedentes a 320 personas que se encontraban en estos lugares.

“TENGO TODOS MIS PAPELES EN REGLA”

En diálogo con Eluniversal.com.co Fidel Leottau Leottau, propietario del establecimiento fue enfático que en su negocio ofrece a su clientela “buen sonido y buena música” y, aunque la autoridad ambiental, EPA, lo selló por sobrepasar los niveles permitidos de ruido, él cuenta con todos sus “papeles en regla”.

“Todos los permisos están regla. Yo tengo permisos de Planeación y Espacio Público. Además pago oportunamente mis impuestos”, dijo.

Frente a las inconsistencias encontradas por la procuraduría provincial, Leottau explicó que una vez obtuvo la licencia y la prórroga notificó mediante una carta a Espacio Público y Planeación.

“Espacio Público nos dio el nuevo contrato, nos pidió las pólizas, hicimos los pagos respectivos y contamos con nuestra licencia y demás documentación requerida”.

REACCIONES

"En hora buena ayer al Alcalde realizó operativo de control a establecimientos que no cumplen las normas. Cerraron ‘Donde Fidel’ por incumplir los niveles de ruido permitidos en la ley que rige en todo el país. Por ser cultural una institución no tiene excusa para evadir las normas. Todos debemos cumplir las normas, no existen excepciones", indicó Isabela Restrepo, directora de la Fundación Centro Histórico.

“Uno de los factores que más trae problemas es el ruido. Ya esto es un tema de salud pública. La gente viene al Centro a descansar. Nosotros hemos hecho una serie de denuncias contra establecimientos que exceden los niveles de ruido permitidos. Como Asocentro exigimos el respeto por los residentes del Centro Histórico y el control sobre este lugar se le está saliendo de las manos a las autoridades", expresó Rafael Camacho, miembro de la junta directiva de la Asociación de Vecinos del Centro Histórico (Asocentro).

Producto del trabajo preventivo de la @PGN_COL en #Cartagena, la @AlcaldiaCTG realizó inspección y suspensión de establecimientos nocturnos en centro histórico para verificar cumplimiento de requisitos. Gran paso para reducir explotación sexual de niños, niñas y adolescentes pic.twitter.com/E1F5RxoIY9 — Fernando Carrillo F. (@fcarrilloflorez) 4 de noviembre de 2018

