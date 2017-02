Las rejas de la discordia entre los vecinos de Chapacuá y San José de Obrero

Unas rejas de hierro de tres metros de ancho por tres de largo, que instalaron ayer los líderes del barrio Chapacuá en la línea fronteriza que los divide del barrio San José Obrero, mantiene enfrentadas a estas dos comunidades.

La reja, ubicada sobre la avenida principal de Chapacuá busca contrarrestar la ola de inseguridad que padecen sus habitantes, quienes consideran que esta “es una medida de protección para todos”.

“En respuesta a la ola de inseguridad que estamos viviendo aquí en el barrio y en toda Cartagena, nos vimos en la necesidad de poner las rejas, pero con esto no buscábamos obstaculizar el paso ni impedir que los habitantes de San José de Obrero pasaran, porque estas estaban abiertas y en horas de la noche sí cerrábamos. La idea era contratar una vigilancia privada”, explicó Enrique Domínguez, vicepresidente de la Junta de Acción comunal (JAC) de Chapacuá, al sur de Cartagena.

“La inseguridad en mi barrio es preocupante. Hay un grupo de delincuentes que nos están amedrentando con armas, que invaden nuestra tranquilidad. Por eso, como comunidad, decidimos colocar estas rejas porque queremos estar seguros”, contó Hebe de Ávila, otra habitante del barrio.

Por su parte, los residentes en San José Obrero acusan a sus vecinos de obstruir no solo el paso hacía la comunidad, sino también de instalar las rejas sin previo aviso ni socialización.

“Ayer (domingo) la gente en San José estaba molesta porque ellos vinieron a poner las rejas sin consultar con nosotros, sin pedir permiso, además que esas rejas tienen una salida muy estrecha donde hay que pasar de medio lado. Sé que ellos quieren la seguridad para su barrio, pero no nos pueden perjudicar a nosotros”, señaló Reni Almeyda, morador de San José de Obrero.

En las enormes rejas se invirtieron 850 mil pesos que fueron pagados por los vecinos de la comunidad de Chapacúa, a través de rifas y actividades.

Los vecinos de San José de Obrero, con ayuda de miembros de la Policía, hicieron quitar las rejas. Se espera que a las 3:00 p.m. de este lunes se reunan líderes de la JAC de los dos barrios para socializar los pro y contra de la instalación de esta reja 'antirobo'.

El fenómeno de las “talanqueras”

Durante el 2016, la instalación de talanqueras en la mayoría de barrios generó polémica en la ciudad. La medida de control para combatir los atracos fue apoyada por el alcade Manolo Duque quien expresó: "Tenemos que ser realistas, sabemos que no es lo ideal, pero en estos momentos con la percepción de inseguridad que hay en Cartagena es válido. Hay resultados como el del barrio El Recreo, que son de admirar. En la medida en que no obstaculicen el tráfico y el paso esté abierto las 24 horas y controlado, nosotros no nos oponemos".

En Chapacuá se instalaron algunas talanqueras que no impedían el paso peatonal pero que hoy son "burladas", según los habitantes.

Comunidades como El Recreo, La Princesa, Santa Clara y La concepción mantienen este tipo de seguridad.