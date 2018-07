Las tareas que el presidente Santos dejó pendientes en Cartagena

El 7 de agosto Iván Duque empezará en firme su mandato con una serie de retos en todo el país. Cartagena no es la excepción y desde ya son varias las “tareas” que el presidente Juan Manuel Santos le heredó y que son trascendentales para el desarrollo de la ciudad, que está sumergida desde hace más de un año en una interinidad que ha retrasado el cronograma de varios macroproyectos.

Traslado de la Base Naval

Uno de los más polémicos y que ha despertado la preocupación del gobernador de Bolívar y la alcaldesa (e) de Cartagena, Dumek Turbay Paz y Yolanda Wong Baldiris, respectivamente, es el traslado de la Base Naval de Bocagrande, que es un hecho desde el 2 de marzo de 2017 con la firma de un convenio interadministrativo entre el Distrito, la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco y el Ministerio de Defensa.

La preocupación de los mandatarios es que una de las hipótesis es que la Base Naval sería reubicada por fuera de Cartagena y una muestra de esto es que en junio pasado Mindefensa derogó el Decreto 2731 del 23 de noviembre de 2013, que declaraba de interés nacional la construcción de la Base Naval en Tierrabomba.

Pese a eso, el gobernador aseguró que tras un diálogo con el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, aseguró que esta zona no ha sido excluida definitivamente como sede para este importante fuerte militar. “Luego de sostener una conversación con el ministro de Defensa con respecto al futuro de nuestra Base Naval ARC Bolívar, he sido informado que no se ha descartado de manera definitiva la isla de Tierrabomba como sede de la Base Naval, como se ha dicho”, dijo Turbay, quien aseveró que hará todo lo que esté en su poder para evitar que la Base sea sacada del Corralito de Piedra.

Por su ubicación en Bocagrande, este es uno de los puntos con mayor congestión vehicular que tiene Cartagena, por lo que la reubicación permitiría que este espacio sea aprovechado para mejorar la movilidad. Además de esto, según render mostrado por Santos durante la firma del convenio en 2017, se proyecta para ese terreno una terminal de cruceros, un parque de diversiones y hasta un museo. Ahora, el presidente Duque es quien tiene la última palabra. Lo que piden los cartageneros, es que la Base Naval se quede en La Heroica. Lea aquí: (Proponen frente para impedir traslado de la Base Naval fuera de Cartagena)

Galeón San José

Casi tres años le dedicó el gobierno de Santos a todo lo relacionado con contratar la exploración del galeón San José, una embarcación española que se hundió en el mar Caribe, que fue hallada en noviembre del 2015 y que ha sido motivo de tensiones entre el estado colombiano y el español.

El 23 de julio pasado, el presidente Santos suspendió el proceso licitatorio para el rescate del San José, mismo día en el que culminaba esta convocatoria, argumentando que la decisión la tomó “por respeto a las instancias judiciales, al estado de derecho y garantizando la seguridad jurídica de todos los sujetos que han intervenido en el proceso en curso”.

Santos resaltó que cada paso que se dio durante el proceso desde que se halló el galeón, fueron informados detalladamente por la ministra de Cultura y su equipo a la comisión de empalme del gobierno de Iván Duque y precisó que los estudios que quedan están en manos del Ministerio de Cultura y del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh).

En lo que iba del proceso, solo una empresa se había presentado a la licitación: Maritime Archaeology Consultants Switzerland AG, la originadora, poseedora de una investigación histórica, metodológica y cartográfica que permitía realizar la exploración.

Este contrato de más de $197.000 millones busca rescatar el galeón San José, preservar y aprovechar económicamente los bienes que están en el polígono autorizado en el mar Caribe, así como el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada, la cual se compone de un laboratorio para conservar los materiales rescatados y un museo que permita la divulgación y apropiación del patrimonio cultural de la Nación que haga parte de esta embarcación.

Mientras se concreta la exploración, la Armada Nacional custodia el galeón San José. Lea aquí: ("El galeón San José está protegido": Armada Nacional)

Protección costera

Las playas de Cartagena y su entorno siempre serán una prioridad para la Nación y es por eso que un macroproyecto que está andando a buen ritmo es el de la protección costera, que combatirá la erosión del mar desde Crespo hasta El Laguito.

El último avance se dio hace dos semanas, cuando el Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos, aprobó el documento Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) para que se adopte esta medida pública.

Con este aval el Ministerio de Hacienda le girará $100 mil millones a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), los cuales fueron aportados por la Nación, para que este ente empiece con la ejecución del proyecto.

Respecto a los recursos que requiere toda la protección costera, equivalentes a $160 mil millones, 60 mil fueron aportados por el Distrito, monto que se obtuvo a través de un crédito bancario.

La parte de la Nación se dio luego que Minhacienda, con el visto bueno del Confis (Consejo Superior de Política Fiscal), preparara la disponibilidad presupuestal, para la cual le pidió al Departamento Nacional de Planeación (DNP) elaborar el Conpes.

La protección costera contempla la construcción de 10 espolones perpendiculares a la línea de costa, seis estarán en Bocagrande y los otros cuatro entre las playas de Marbella y El Cabrero.

Además, se construirán tres rompeolas a la altura del Centro Histórico, frente a la punta de Santo Domingo. También se reconstruirán los dos rompeolas en el sector de La Tenaza.

Adicional a esto, se hará un relleno hidráulico de playa con la construcción de una escollera longitudinal en Bocagrande, Marbella y El Cabrero. Esta escollera va a permitir dragar en el área de influencia del proyecto. Alrededor de un 1 millón 600 mil metros cúbicos de arena se dragarán y serán utilizadas para rellenar estas playas, por lo que se conformarán 80 metros de playa en Bocagrande y 50 metros en El Cabrero y Marbella.

La misión del gobierno Duque será la vigilancia de la ejecución de estas obras, para poder entregarlas a satisfacción a los cartageneros. Lea aquí: (Protección costera de Cartagena: así será la obra que busca acabar con la erosión)

Las promesas de Duque

En diciembre pasado y en calidad de candidato a la presidencia, Iván Duque dijo que “Cartagena tiene una serie de proyectos que no los puede demorar y que deben tener un horizonte claro: protección costera, primera Avenida de Bocagrande; intervenir los 154 canales de drenajes pluviales para evitar las inundaciones; terminar la Vía Perimetral; ampliar Transcaribe, y un tema que no puede faltar es una meta para empezar a superar la pobreza”, expresó.

Además, sostuvo que uno de sus proyectos claves para la ciudad está en la expansión del aeropuerto Rafael Núñez, porque “esta ciudad debe tener en esa misma terminal aérea por ahora, por lo menos 7 millones de pasajeros en los próximos 5 años, no podemos demorar esa expansión; además está la concesión, la inversión, el diseño”.

Agregó que la ciudad debe tener un matrimonio entre turismo y economía naranja: “La cultura y el turismo no se pueden deslindar, para ofrecer una oferta cultural integral”.