Las vidas que se tejen con material reciclado en Cartagena

Francia Elena y Luis Fernando se conocieron hace 30 años en el Barrio Chino. Su amor surgió tan rápido que ella lo resume en tres frases, “nos enamoramos, tuvimos a los pelaos y empezamos el reciclaje en el mercado”. Llevan 25 años reciclando en las calles de la ciudad, sobreviviendo a los malos pagos, al sol, a los peligros y a la drogadicción que sufrió por un tiempo Luis Fernando.

El oficio les dio para criar a sus hijos y les sigue alcanzando para darle educación a la niña menor, que tiene once años. Ahora las condiciones de trabajo han cambiado, afortunadamente para bien, pues desde hace un año hacen parte del grupo de recicladores que opera en el Centro de Acopio Cartagena Amigable, que funciona en Chambacú.

Pasos de superación

A Alberto Agualimpia la drogadicción no lo dejó ni tener hijos. Reciclador desde 1977, el primer sitio donde trabajó fue en el basurero a cielo abierto de Henequén, ahí aprendió a luchar por el material pero también conoció la droga. “Allá me contaminé, cuando empecé tocaba pelear a puñaladas con los de San Francisco porque ellos se creían los dueños del negocio... peleábamos hasta un pedazo de cartón”, ganándose el reciclaje a precio de sangre, como él mismo dice, terminó mudándose a Henequén para estar más cerca de su fuente de trabajo, aunque llegó un punto en que todo lo que ganaba lo perdía en la droga.

“Fue dura la problemática mía, por eso me quedé sin hijos porque yo no enamoraba, las mujeres me enamoraban y yo no les paraba bolas, estaba enamorado era de la droga”, confesó.

Acercarse a la vida religiosa lo sacaría de la drogadicción pero no del reciclaje y tras salvarse incluso de un incendio que consumió la casa en que vivía, volvió a donde su madre en el 2010. Como había abandonado el colegio cuando terminó la primaria, retomó sus estudios y en el 2013 se graduó por fin como bachiller.

Las familias

Ena Margarita Carriazo tiene 44 años y 10 dedicada al reciclaje. Hasta hace un año trabajaba con su marido en el oficio, recolectando materiales en el barrio Bicentenario, donde vive. Usaban su casa como bodega y lo vendían a los centros cercanos. Desde que está en Cartagena Amigable ha notado la diferencia respecto a lo que ganaban por fuera.

“Antes nos explotaban, no todos compran al mismo precio. Un kilo de PET podíamos venderlo a 300 o 400 pesos y acá lo pagan a 600 y 800 si está limpio el material. Es una diferencia que en grandes cantidades se nota más”, contó.

Un material limpio en términos de reciclaje es que esté clasificado y libre de contaminantes. Los operarios explicaron que en el caso del plástico, limpiar es dividir por colores y rajar parte de la botella para liberar el aire. Si se trata del vidrio, retirar materiales diferentes.

En eso son expertos los cuatro protagonistas. Ena contó que Alberto es capaz de distinguir entre los tipos de metales que se reciclan y Luis Fernando está capacitado para desempeñar cualquier tarea.

Trabajar en el centro de acopio le sirvió a Alberto para organizarse y aprender a manejar el dinero que gana. Para Ena y Francia, lo mejor es que tienen horarios fijos, “como cualquier otro trabajo”, y que les da tiempo de estar con sus familias y hacer tareas distintas.

El centro de acopio

Ana Raquel Mar, representante legal y coordinadora del centro de acopio, aseguró que en 2015, luego del censo en el que se identificaron a 233 recicladores, iniciaron un proceso de selección para la conformación del centro.

“Pasaron 133 recicladores y ellos fueron formados en las áreas de desarrollo humano, gestión técnica y operativa de los residuos sólidos ordinarios y en desarrollo empresarial”, describió. La capacitación duró un año en la sede de la fundación Actuar por Bolívar y en 2016 arrancó la parte operativa de la bodega.

Además de brindar estabilidad a los recicladores, el centro funciona para cumplir el objetivo del socio financiador, Esenttia, que en su responsabilidad social empresarial procura el cierre del ciclo del plástico.

Los recicladores están divididos en cinco organizaciones, ubicadas en Bicentenario, Fredonia, Henequén y las faldas de La Popa. También tienen 16 rutas en las tres localidades, completando entre 1 y 1,5 toneladas diarias.

Ana Raquel destacó que el centro de acopio pertenece a los recicladores, pero como están en plena capacitación, la fundación Actuar por Bolívar contrató a tres personas para que estén al frente durante los primeros cinco años, hasta que los recicladores estén en condiciones para manejarlo.