"Le ahorré dinero al erario": gerente de Transcaribe

El contrato del Manual de Señalética del Sistema de Integrado de Transporte Masivo (SITM), que se adjudicó el año pasado, le ha costado señalamientos al gerente de Transcaribe Humberto Ripoll, por supuesta corrupción.

De acuerdo con la información suministrada por medios de comunicación locales, Ripoll habría favorecido al esposo de una asesora externa con la adjudicación del contrato a la empresa de publicidad de esta persona.

Además se indicó que el trabajo entregado no tenía la calidad requerida y que el comité de contratación había sugerido no contratar a dicha empresa.

Frente a estas acusaciones de denunciantes sin rostros, Ripoll dijo que son “verdades a medias”: “Lo que se contrató fue el Manual de Señalética no la señalización del sistema. Ese documento indica el detalle de cómo se hará la señalización del sistema (...) recibimos tres propuestas y escogí la de menor valor (alrededor de $60 millones), las otras eran de $90 millones y $100 millones”.

El gerente del masivo recalcó que en este contrato no se requirió adición presupuestal y el producto se recibió a conformidad por lo que no entiende cuál es el acto de corrupción que presuntamente cometió. “Actué conforme a los lineamientos de Colombia Compra Eficiente que indican que se debe escoger la propuesta más económica sin que se afecte la calidad del producto. Si hubiera escogido otra de las propuestas sí tuviera que rendir explicaciones a las autoridades, pero no fue así, le ahorré $40 millones al erario”.

Ripoll añadió que en efecto el comité de contratación le sugirió contratar a otra empresa pero resaltó que él recibe recomendaciones que puede o no acoger y que la ley lo faculta para escoger a los contratistas, por lo que en este sentido tampoco habría falta alguna. Cuestionó el hecho de que sea ahora que se hable de corrupción cuando el contrato se firmó el año pasado.

Añadió que no tiene ninguna relación directa con el contratista y que aunque no es de su incumbencia la vida sentimental de sus trabajadores, la asesora externa era soltera al momento de adjudicar el contrato. Además, afirmó que interpondrá acciones legales por las acusaciones de corrupción.

Esperan los recursos del Conpes

La elaboración de la señalética espera por recursos que el próximo año girará el Gobierno nacional a Transcaribe, mediante el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), que alcanzarían los $50 mil millones pues el masivo no logró préstamos de la banca privada.

Con este dinero también se intervendrán las vías de precarga en barrios con carreteras en mal estado por donde pasa Transcaribe y se levantarán los paraderos de las rutas alimentadoras y pretroncales.