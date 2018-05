“Le diré al próximo alcalde que empiece con una reforma administrativa”

Sergio Londoño Zurek fue nombrado por primera vez como alcalde encargado de Cartagena el 23 de mayo de 2017, tras la suspensión por tres meses de Manolo Duque por las investigaciones del colapso del edificio Portales de Blas de Lezo II y la construcción de 55 obras ilegales en la ciudad. Una nueva suspensión y la posterior medida preventiva de detención intramural contra Duque por el caso de la elección de la contralora Nubia Fontalvo, prolongaron el encargo de Londoño .

El 8 de noviembre el presidente Juan Manuel Santos aceptó la renuncia del alcalde electo Manolo Duque y designó nuevamente a Londoño, quien ha sido desde entonces el alcalde encargado de Cartagena, al tiempo que dirige la Agencia Presidencial de Cooperación.

Después de casi 11 meses de encargo, Londoño entregará el cargo a quien gané las elecciones atípicas que se realizarán hoy.

En entrevista con El Universal Londoño habla sobre el panorama que encontró en la Alcaldía y sus recomendaciones para el nuevo alcalde de La Heroica.

¿Qué se encontró al llegar a la Alcaldía?

Una Alcaldía en desarticulación, en la que nadie se hablaba con nadie. Que había funcionarios que actuaban de manera independiente, lo que representaba un gran fraccionamiento.

Encontré una Alcaldía que respondía más a la lógica electoral que a lo que necesitaba la ciudad. Todos los días había marcha en el sector educativo, salvavidas protestando, funcionarios públicos en huelga, los adultos mayores estaban sin comida, desorden en los contratos de la Secretaría de Educación y grandes problemas en el Plan de Alimentación Escolar (PAE).

Había unas Inspecciones de Policía y unas Comisarías de Familia cayéndose. Nadie le prestaba atención a los inspectores, quienes son una de las partes más fundamentales de la administración, ya que son el alcalde en la calle.

Encontré contratos de órdenes de prestación de servicios (OPS) por montón. En la Alcaldía nunca se había hecho un ejercicio de para qué son los contratistas, así que pregunté en cada dependencia cuántas OPS se necesitaban en el Distrito y me contestaban en números y no en perfiles. Me decían ‘necesito 60 personas’ y no me puntualizaban que requerían 60 arquitectos, 10 ingenieros, etc.

Encontré un presupuesto acabado. En todos los contratos del Distrito teníamos que hacerles adiciones presupuestales y se acababan los contratos del servicio de vigilancia, de aseo, entre otros. Todo esto era un desorden administrativo.

Por último, encontré que la ciudad no tenía una ruta clara hacia dónde ir. La falta del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) le ha hecho mucho daño a Cartagena.

¿Qué le recomendará al nuevo alcalde?

Le diré al nuevo alcalde el lunes que se concentre en una sola cosa: reformar administrativamente el Distrito, que suprima entidades, que cree unas nuevas.

Una de las dependencias que se pueden suprimir es Distriseguridad. También se puede quitar la participación del Distrito en Corpoturismo y crear una Secretaría de Turismo y Cultura. En cuanto al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) su división de Patrimonio puede pasar a la Secretaría de Planeación y la parte cultural se adhiere a la Secretaría de Turismo.

El nuevo alcalde deberá aperturar y adjudicar el proceso de vías, también aperturar y cerrar el proceso de reparcheo y el proyecto del caño Juan Angola.

En este tiempo como alcalde, ¿qué es lo que más piden los cartageneros?

El político tradicional lo que hacía era que contactaba a un líder que iba al barrio, conseguía los votos y después este le pedía en nombre de todos los habitantes un parque y una calle pavimentada, y resulta que recorriendo la ciudad te encuentras que lo que pedía el líder no era exactamente el sentir de la comunidad.

La gente empezó a alertarme sobre problemas en vías como la Y de Olaya, la calle de la Cuchara y la Perimetral. Pedían que interviniéramos varias escuelas que estaban muy deterioradas como lo son las instituciones Luis Carlos López y Soledad Acosta de Samper. Los cartageneros piden soluciones en el Centro, sus inundaciones, las calles, las tapas, etc.

En conclusión, la gente pide soluciones de pequeña infraestructura.

¿Qué le deja a la ciudad este mandato interino?

Son más de 120 razones de esperanza que se logran cristalizar en estos meses. De los logros importantes de esta administración fue poner en orden la casa, sin lugar a dudas asegurar que hubiese un marco conceptual del Distrito

Dejo el proyecto de incentivos tributarios para la generación de empleo, el plan maestro educativo, una protección costera en firme para Cartagena, Tierrabomba y Playetas, esta última gracias al presupuesto de la Gobernación.

Dejo canchas múltiples en barrios como Las Gaviotas, Los Cerezos, Olaya Herrera sector Estela, entre otros; parques biosaludables, una gerencia del Centro Histórico, aumento del cuerpo de salvavidas en un 32 %, un corredor verde de arte urbano, el inicio del proyecto Ciudadela de La Paz, abrimos el UPA de El Socorro, rehabilitamos vías como la avenida Pedro Romero, hicimos mantenimiento al sistema de bombas sumergibles de la plaza de La Aduana y construimos puentes en la Perimetral y Fredonia.

También fortalecimos las Inspecciones de Policía que estaban en la edad de piedra, pusimos en marcha el Plan de Normalización Urbanística, entre otros logros.