“Le pido a mi hermano que se entregue y responda”: María Quiroz

El 27 de abril de 2017 es una fecha que jamás olvidará María Quiroz. Ese día se desplomó el edificio Portales de Blas de Lezo II, que acabó con la vida de 21 obreros, pero también empezó su mayor pesadilla.

Desde entonces, las amenazas en contra de ella y su familia son el pan de cada día y todo por algo que, según cuenta, es una injusticia por parte de las autoridades.

Entidades como Camacol aseguraron que esta edificación, que estaba en avanzado estado de construcción en la tercera etapa del barrio Blas de Lezo y que se derrumbó por aparentes fallas estructurales, era de su propiedad y que en este proyecto también estaban involucrados Wilfran y Eduardo Quiroz, sus hermanos.

Seis días después de la tragedia, María habló en exclusiva con El Universal, revelando pormenores de este polémico y mortal proyecto.

¿Qué participación tenía usted en la construcción del edificio Portales de Blas de Lezo II?

Ninguna. Estoy pidiéndole a Dios que realmente se sepa la verdad y es que María Quiroz no tiene nada que ver con lo que sucedió en el edificio Portales de Blas de Lezo II. Desafortunadamente el dueño del proyecto es el señor Wilfran Quiroz, mi hermano, y eso no lo puedo negar aquí y en ninguna parte.

Estoy muy triste por las víctimas, por las personas que perdieron su vida. Es por eso que quiero demostrar con documentos sólidos que yo no estoy vinculada en esta construcción.

¿Cómo piensa demostrarlo?

Tengo documentos reales para comprobar que yo no tengo nada que ver. Además, para eso los obreros que sobrevivieron podrán contar cómo son las cosas, ellos más que nadie saben quién está a cargo de la obra del edificio. Los muertos no pueden hablar, pero los heridos sí.

Las autoridades también analizarán los documentos del negocio que hizo mi hermano con los dueños del lote donde se estaba construyendo el edificio.

¿Por qué la vinculan con este proyecto inmobiliario?

Me vinculan simplemente por ser hermana del señor Wilfran Quiroz.

Quien lanzó esa acusación inicialmente fue la presidenta de Camacol. Ella es una atrevida, una irresponsable, ya que me metió en esta situación al señalar que yo era la dueña de esa construcción.

Esta señora sabe quién soy yo porque en diciembre del año pasado Camacol hizo una feria inmobiliaria en la que participé y se quedaron con mis datos. Qué ironía, yo no estoy afiliada a Camacol y ella dice que eso es ilegal, pero cuando estuve participando en la feria ahí no pasaba nada.

Lo que quiero que todos sepan es que el hecho de que Wilfran Quiroz tenga mi apellido no me hace responsable de nada.

¿Qué repercusión ha tenido este señalamiento en su vida?

Muchas repercusiones. He recibido amenazas de varias personas que quieren afectarme a mí y a mis hijos. Han llegado hasta mi casa los medios de comunicación a tomar fotos. Además, las redes sociales y los medios de comunicación me tienen afectada, me están acabando. Se ha perjudicado mi buen nombre, mis negocios, mi todo, y lo más triste es que es por algo que no he hecho.

Dicen que usted y el señor Wilfran Quiroz están vinculados en otros proyectos de vivienda...

Eso es falso. Quiero aclarar que desde el 2013 constituí mi propia empresa que se llama Construcción y Proyectos, de la que soy la representante legal. La última vez que Wilfran y yo trabajamos juntos fue en el 2011, cuando hicimos dos proyectos, pero eso finiquitó en buenos términos. De la familia cuatro de los hermanos están dedicados a la construcción, pero cada quien por separado.

Aprovecho para decir que si en mis proyectos sucede algo yo responderé por lo mío, no por lo de los demás. Las personas que hayan hecho negocios conmigo, si en alguna parte les he incumplido, daré la cara, pero no puedo hacerlo por Wilfran.

¿Ha visto o ha hablado con su hermano?

Yo no me he visto con el señor Wilfran Quiroz desde el día del desplome. Llegué hasta allá como cualquier espectador a mirar qué pasaba, pero desde entonces no lo veo. Tampoco me he comunicado con él.

¿Sabe cuál es su paradero?

No.

Tras lo ocurrido, ¿qué quiere decirle?

Que realmente responda, que se entregue y que diga la verdad. Hay una cantidad de víctimas y él tiene que responder por eso. Yo sé que lo hará a su debido momento, porque tiene que dar la cara.

Como ser humano no creo que Wilfran tuviera la intención de hacerle daño a ese poco de gente. Además, ¿quién va a invertir dos mil millones de pesos en un proyecto para que en la construcción de este resultaran muertos una cantidad de trabajadores? Es algo ilógico.

El alcalde Manolo Duque instauró una denuncia penal ante la Fiscalía contra los constructores del edificio, ¿usted está dispuesta a colaborarles a las autoridades?

Claro que sí colaboraré en lo que sea necesario. Quiero aclarar que yo no estoy escondida y que yo sigo en la ciudad. De hecho, en los próximos días haré una rueda de prensa con todos los soportes para demostrar que yo no tengo nada que ver con esto.

¿Qué mensaje le envía a esas personas que la señalan como responsable?

Que estoy dispuesta a llevar todo esto hasta el final, pues las autoridades me están buscando por un falso señalamiento.

Quiero decirle a la presidenta de Camacol que sea más responsable, que ella no tiene la seguridad para acusar a alguien, por lo que procederé legalmente para que respete y no le dañe el buen nombre a las personas.

Por último, el señor Wilfran Quiroz es mi hermano, me ha perjudicado en todos mis negocios, pero él deberá responder, no yo.