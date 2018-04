Leiry Laura busca sus manos

Si los días de julio del 2017 en la vida de Leiry Laura González pudieran ser retratados en imágenes, un día estaría entrando de emergencias a una clínica en Cartagena, al siguiente sufriría un paro respiratorio por la alergia a un medicamento, al otro estaría entrando en coma en Barranquilla y en la siguiente semana despertaría con sus pies y manos gangrenados por el efecto del mismo medicamento que mató a la bebé que se estaba gestando en su útero.

Si hubiera que retratar su vida en agosto, la imagen mostraría el momento en que los médicos le indican que sus miembros no se recuperarán y que deben amputarlos. La imagen, días después, describiría a una mujer que de repente debe enfrentarse a la vida sin su bebé, sin manos ni pies, pero con el apoyo de su mamá, de sus hermanos y de su pareja.

La imagen de su presente es más fácil de representar, puede verla en la imagen que acompaña este artículo o leyéndolo, porque hoy es una mujer que lucha para recuperar algo más que sus manos y pies. Y usted la puede ayudar.

La tragedia de julio

Leiry nació en Cartagena hace 18 años, el año pasado estaba validando 9° en la Institución Educativa Nuevo Bosque cuando quedó embarazada y decidió retirarse del colegio para dedicarse a esa etapa de su vida. En julio descubrieron que tenía infección urinaria.

“Me hospitalizaron en una clínica en Cartagena. Yo no sabía que estaba tan grave, pero lo que me explicaron fue que como tenía la infección, se tenía que manejar en UCI por mi embarazo”.

Como la EPS de Leiry es de Barranquilla, la trasladaron a esa ciudad en una ambulancia, pero en el camino hizo alergia al medicamento que le suministraron y empezó a entrar en paro respiratorio.

Entró en coma durante cinco días, los efectos adversos del medicamento hicieron que la bebé muriera y además, empezó la necrosis que mataría sus manos y pies.

“Mis cuatro miembros sufrieron necrosis, que es como si se quemara la carne. Después que desperté, ya el daño estaba hecho. Me salvaron la vida, pero no pudieron salvar a la niña ni mis extremidades”.

Y llegó la fundación

Leiry se quedó en Barranquilla, primero por las terapias psicológicas, luego porque tuvo miedo de volver a Cartagena “tan distinta” a como se había ido.

“No quise regresar a Cartagena porque no quería que me vieran así. Quise afrontarlo sola con mi familia más cercana, empezar de cero porque no estaba preparada”.

Su esposo, su mamá y sus hermanos se adaptaron. Trabajan en Barranquilla e incluso ella le ayuda a su madre en algunos negocios que hacen desde la casa.

Pero la que tuvo más capacidad de adaptación es ella. En noviembre hicieron contacto con Fundafe, una organización que les ha estado apoyando y que hará las prótesis de sus piernas, a medida.

“Para que se pudiera hacer necesitábamos 7 millones de pesos para los materiales, así que hicimos campañas por redes sociales y en el colegio donde estudié nos ayudaron”.

Va por más

La idea era que se depositara el dinero en una cuenta habilitada por Fundafe y hace poco lograron el objetivo. Por lo menos el primero de todos los que tiene Leiry para su vida.

“En estos días viajaremos a Bogotá para todo el proceso de las prótesis, nos quedaremos varios días; cuando vuelva, buscaré la forma de conseguir mis otras prótesis y seguiré el camino para estudiar psicología”.

Lo dice rápido, está convencida, mucho más que hace ocho meses. Su proyecto no es solo superar la discapacidad, sino ayudar a otras mujeres que hayan perdido a sus hijos o que estén en condición de discapacidad.

Para mirar el presente de Leiry solo debe mirar la foto. Para ver su futuro, uno en el que tiene todas sus prótesis y es psicóloga, usted puede imaginarla y aportar para que su lucha sea más fácil de llevar.

Independiente

En estos meses Leiry ha aprendido a peinarse, cepillarse e incluso bañarse y vestirse parcialmente. Intenta no ser una molestia para su familia, pero sobre todo quiere demostrarse que su convicción y su fuerza no cambian por su nueva condición.

Si desean ayudarla para conseguir sus prótesis superiores, pueden llamarla al 3015909737.