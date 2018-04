Libertad de funcionarios se decide el 4 de mayo

En un momento crucial estuvo ayer la libertad del exalcalde de la Localidad 3, Pedro Buendía; el exfuncionario auxiliar administrativo de la Alcaldía la Localidad 3, Jorge Cudris, y del exalcalde de la Localidad 2, Rodrigo Reyes.

Para demostrarle a Yuri Ponce de León, jueza Tercera Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, que la Fiscalía no tiene pruebas legítimas y suficientes para enviarlos a prisión, por la comisión de supuestos delitos asociados a las construcciones ilegales del llamado ‘clan Quiroz’, sus abogados no escatimaron en argumentos y evidencias.

Iván Díaz, abogado suplente de Pedro Buendía, fue el primero en pedir a la jueza desechar la medida de aseguramiento intramural que solicitó el ente acusador contra su defendido. Presuntamente, Buendía omitió funciones de vigilancia en las construcciones de los edificios Shalom y Brisas de Blas de Lezo, y por ello se le imputaron los delitos de prevaricato por omisión y urbanización ilegal.

Díaz argumentó que el recaudo del material probatorio aportado por la Fiscalía, para demostrar la configuración del delito de urbanización ilegal, “no estuvo bien hecho” y por ende “no puede ser sustento para dictar medida de aseguramiento”.

Recalcó que a juicio de la Corte Constitucional, para dictar una medida de esa índole no es suficiente aportar material probatorio y evidencias físicas, si no se demuestra su origen legal.

“Aquí se nos exhibieron unos interrogatorios, unas entrevistas, pero no sabemos cómo llegaron al proceso. En algunos sabemos cómo llegaron, a través de unos informes de Policía Judicial, pero no sabemos cómo se originó el informe”.

Respecto al prevaricato por omisión en el que presuntamente incurrió Buendía, el abogado sostuvo “que la Fiscalía muta esa omisión y la convierte en una acción, diciendo que con base en ella permitió y toleró la construcción de obras ilegales, y le imputa el delito de urbanización ilegal”.

Para él, si este último fuera un delito de comisión por omisión, “uno diría que la Fiscalía tiene toda la razón”;sin embargo, indicó que los delitos de comisión por omisión están determinados en la ley, y dentro de ellos no está el de urbanización ilegal.

La defensa de Cudris

Carlos Morales, abogado defensor de Jorge Cudris, reprochó y se opuso a la solicitada medida de detención intramural, alegando que al funcionario se le violaron los derechos a la defensa y al debido proceso.

Afirmó que el 17 de mayo de 2017, el mismo Cudris envió un escrito a la Fiscalía Seccional 53, poniéndose a su disposición por un video que circulaba en medios de comunicación. Allí, testigos no identificados lo acusaron de recibir dinero de los Quiroz, acto por el que ahora se encuentra detenido.

Morales cuestionó qué tan legítima es tal prueba para condenar a Cudris por los presuntos delitos de cohecho propio y urbanización ilegal. “Un video, dos declaraciones que se tomaron de un proceso de Procuraduría y una declaración por interrogatorio que rindió María de las Nieves Quiroz, son los únicos elementos que mencionó la Fiscalía”.

Resaltó que los testimonios tomados del proceso de la Procuraduría “no tienen legitimidad, porque fueron pruebas trasladadas. La prueba trasladada no existe (...) mi cliente fue absuelto de cualquier acción disciplinaria de ese proceso (...) no podía cumplir las funciones que le achacaban ahí, él no expedía licencias”.

El abogado añadió que para la época en que se cometieron las conductas imputadas, Cudris se desempeñaba como funcionario auxiliar administrativo de la Alcaldía de la Localidad 3.

Reyes “no omitió”

En defensa del concejal Rodrigo Reyes, el abogado Édgar Osorio mostró pruebas de que el exalcalde de la Localidad 2 no omitió ni retardó el trámite de quejas de residentes de los edificios Alpes 31 y Portal de los Alpes. Por el contrario, las atendió y ordenó visitas de inspección durante su periodo de gobierno.

Demostró además que el control urbanístico en la Localidad 2 “era difícil y prácticamente imposible” -como sigue siéndolo-, porque había 17 personas contratadas de planta, y solo una de ellas, profesional en ingeniería, poseía las capacidades para atender quejas por control urbanístico y realizar las respectivas visitas técnicas a los 41 barrios y 12 corregimientos que comprende ese territorio.

La situación, que ponía en riesgo la vigilancia de las normas urbanísticas, fue advertida al Concejo Distrital por Reyes, el 3 de julio de 2014. Ese día informó que de abril a junio de 2014, la Alcaldía de la Localidad 2 había recibido más de 900 quejas por incumplimiento de normas urbanísticas, y solicitó al cabildo estudiar la posibilidad de encomendar estas funciones a Control Urbano.

“O que si la vamos a tener nosotros tengamos la posibilidad de tener la estructura para atender las quejas. Todos sabemos que construcciones hay muchas en esta ciudad que no tienen licencias, pero no tenemos la infraestructura para atender”, dijo en ese entonces Reyes, que hoy es juzgado porque presuntamente omitió funciones de vigilancia en la construcción de edificios ilegales. A él le imputaron los delitos de urbanización ilegal y prevaricato por omisión.

“Las falencias del sistema no se les pueden imputar al alcalde ni reprocharles a través del sistema penal o privativo de la libertad”, aseguró Osorio, quien sumando pruebas de la labor proactiva de Reyes como alcalde local, solicitó a la jueza la libertad inmediata de su defendido.

No obstante, tanto el concejal como los otros dos funcionarios relacionados con las construcciones ilegales del ‘clan Quiroz’ deberán esperar hasta el próximo viernes 4 de mayo, para conocer si la jueza de Control de Garantías decide privarlos preventivamente de la libertad.