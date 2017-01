Llamar al 123 no es un juego de niños

Ha pensando en llamar a la línea de emergencia 123 estando en alguna situación de riesgo? Si no es así y es de las personas escépticas, le mostramos cómo funcionan las operaciones desde el Sistema Integrado de Emergencia y Seguridad (SIES), desde el comando de la Policía Metropolitana, en Manga.

Tras la queja de varios ciudadanos que aseguraron ser ignorados al marcar la línea 123, El Universal habló con el intendente Alex Acevedo, jefe de turno del SIES, quien explicó que el monitoreo es permanente y que gracias a las llamadas recibidas se ha podido mitigar situaciones como riñas y asaltos tras el accionar de los cuadrantes.

“En el Centro Automático de Despacho atendemos los requerimientos ciudadanos de cualquier situación que se presente en cuanto a convivencia ciudadana se refiere.

“Manejamos la línea de emergencia 123 y 112, donde nuestros funcionarios reciben la llamada por medio del sistema Secad, que identifica la ubicación del usuario y, además, arroja una serie de preguntas que requiere el sistema para poder encaminar las llamadas al cuadrante más cercano y así solucionar el inconveniente de la persona que llamó”, explicó el intendente.

Llamadas inoficiosas: por montón

Desde el SIES se reporta que mensualmente se reciben entre 7 mil y 8 mil llamadas y el 60 por ciento de estas son inoficiosas.

En el 2015 entraron 1.031.105 llamadas, de las cuales 96.261 fueron efectivas, 71.404 las hicieron para consultar información general, 629.002 correspondieron a llamadas que se cortaron, 76.753 fueron de niños molestando, otras 19.481 las marcaron personas con mensajes obscenos, entraron 136.884 llamadas de usuarios haciendo bromas y 1.320 de personas redundantes, es decir, de denuncias que fueron notificadas con anterioridad.

En el 2016, la cifra de llamadas al sistema integrado de seguridad disminuyó y se registraron 754.678 en el año. Marcaron 85.383 veces haciendo peticiones efectivas, mientras que 59.300 personas acudieron a la línea preguntando información general. Hubo 449.975 llamadas cortadas, 41.545 casos de niños molestando, 18.641 marcaciones con mensajes obscenos, 97.949 personas molestando y 1.885 casos de llamadas redundantes.

La mayoría de los casos que se registran en las líneas de emergencia son de riñas, clasificadas en casos de violencia intrafamiliar, en vía o establecimientos públicos, por picós y por los jóvenes en riesgo.

Si no le contestan...

Según los encargados del SIES, la línea 123 ha tenido problemas con la empresa Movistar, que tiene un contrato para arreglar las líneas telefónicas.

“La mayoría de las veces la línea telefónica entra al sistema Secad, pero eso no se refleja y por eso es que las personas que llaman pueden escuchar que timbra y no se contesta.

“Queremos advertir que si no se contesta no es por falta de voluntad del personal, sino que el sistema queda en pausa y la línea queda en el limbo, es decir, no entra la llamada a un operador del 123 y del 112. La recomendación en esta situación es que utilicen otras alternativas como la línea del teléfono del cuadrante, ya que la reacción de la policía es más efectiva por la cercanía y, además, al marcar la línea 123 toca transferir la solicitud a unidades policiales que estén próximas y el proceso gasta más tiempo”, aclaró Acevedo.

Conéctate con "Polis"

Otra alternativa en caso de una emergencia es utilizar la aplicación “Polis”, que permite georeferenciar la ubicación de cualquier cuadrante alrededor de una persona que esté solicitando el servicio en el caso e algún percance.

Puede denunciar

Todas las llamadas hechas a la línea de emergencia quedan grabadas y en un momento dado, en el caso de no atenderse a su debido tiempo, las personas pueden poner la queja en las oficinas de atención al ciudadano, ubicadas en el primer piso de las instalaciones del comando de la Policía Metropolitana, en Manga.

Con la activación de la aplicación se ubica por Sistema de Posicionamiento Global (GPS) al cuadrante y se enrutan la llamadas hacia dicha unidad policial.

Hay sanción

Según el Código General de Policía, las personas que hagan llamadas inoficiosas a la línea de emergencia reciben una multa tipo cuatro: participación en programa comunitario y actividad pedagógica de convivencia.

Sin costo

Son 10 los operadores están disponibles las 24 horas para atender cualquier solicitud y las llamadas son gratuitas y se pueden hacer desde cualquier dispositivo móvil o teléfono fijo.