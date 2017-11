Llegan las fiestas de noviembre pero pilas con los buscapié

Se acercan las fiestas de independencia y en los barrios de Cartagena ya se escuchan los ruidos de buscapié, traki-trakis, cuatro golpes, voladores y demás explosivos.

El pasado 31 de octubre la celebración de la noche de Halloween en la avenida Piñango de Castillogrande se vio empañada con el uso descontrolado de esta clase de pólvora que según los residentes “atentaron contra la tranquilidad y seguridad de los niños y vecinos”.

Pese a que la Policía atendió el llamado de los vecinos, los jóvenes que hicieron uso de la pólvora se negaron a acatar las normas y promovieron desmanes y actos vandálicos.

Con el rechazo de la comunidad y para controlar el uso de elementos explosivos durante los días de fiestas novembrinas, la Policía Metropolitana de Cartagena anunció nuevos operativos en diferentes sectores de la ciudad.

“Con ocasión del inicio de las fiestas, lo que buscamos es que la pólvora no nos empañe esta celebración pues sabemos que no trae nada positivo, por eso hacemos un llamado a la ciudadanía para que nos informe los sitios donde se estén comercializando los explosivos”, dijo el general Luis Humberto Poveda Zapata, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

Tras el operativo en Castillogrande, la Policía Metropolitana incautó 442 unidades de buscapié y sancionó a cuatro personas.

“No es parte de la celebración”

En nuestra editorial de hoy sobre el buscapié, se expone que el uso de la pólvora es ilegal y que es una ‘tradición’ errónea durante las fiestas de independencia.

“Es obvio que si es ilegal usar buscapiés, en la ciudad no deberían existir, así que sería risible que los sigan fabricando y vendiendo con impunidad absoluta, si no fuera por lo mal paradas que quedan las autoridades año tras año con estos mismos sucesos. Si los aficionados saben dónde y a quién comprarles los buscapiés, ¿cómo es posible que no lo sepan las autoridades para impedirlo?”. (Lea:Persiste el abuso de los buscapiés)

¡Ojo a tu salud!

Las quemaduras ocasionadas por el uso “descontrolado” de la pólvora terminan con daños irreversibles en la piel. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS; las quemaduras son una de las principales causas de morbilidad, que incluye hospitalización prolongada, desfiguración y discapacidad, lo que suele generar estigmatización y rechazo.