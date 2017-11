“Llegarán 108 buses, devolveremos bicicletas y revisamos contrato con Colcard”

A finales de 2015, durante la administración del exalcalde Dionisio Vélez, rodaron en Cartagena los primeros articulados de Transcaribe. Se sabía que este servicio le cambiaría la vida a los cartageneros, dignificaría el transporte de pasajeros en la ciudad, acotaría los tiempos de viaje, organizaría la movilidad y agilizaría el tráfico para particulares al chatarrizar las busetas tradicionales. En pocas palabras, se sabía que el sistema tenía potencial para ser un éxito rotundo.

Han pasado dos años desde su puesta en funcionamiento y, aunque ha cumplido gran parte de sus objetivos, Transcaribe aún está lejos de ser la solución definitiva a los problemas de transporte público de Cartagena. Hoy la implementación del sistema solo llega al 20% y las quejas de los usuarios son cada vez más frecuentes. Largas esperas en las estaciones, buses insuficientes ante la demanda de usuarios, demoras en los puntos de recarga y falta de señales en estaciones y buses son algunas de las molestias de los pasajeros.

El Universal habló con Humberto Ripoll, gerente de Transcaribe, para que informara cuál es la actualidad del sistema, les diera respuesta a las críticas de los usuarios y revelará cuál es la hoja de ruta para mejorar el servicio. Según indicó, gran parte de los problemas que tiene actualmente Transcaribe son responsabilidad de Colcard, empresa encargada del recaudo, y la congelación del parque automotor por demoras del Gobierno Nacional en la firma de una resolución que da vía libre a la exención de impuestos de los buses de Cartagena.

¿Cuál es la actualidad de Transcaribe en su parque automotor e infraestructura?

En este momento tenemos 152 vehículos circulando en 12 rutas implementadas; todas las estaciones de la troncal están habilitadas; ya tenemos las nuevas instalaciones administrativas en el patio portal; están funcionando las tres estaciones de gas; y tenemos dos de las tres zonas de lavada habilitadas. En las próximas semanas entregaremos la última zona de lavado.

Transcaribe se quedó pequeño ante la demanda de usuarios ¿Qué pasó?

Lastimosamente no hemos podido ampliar la oferta desde febrero de este año porque los buses estaban atrapados en Pereira. El Presidente Santos tenía que firmar una resolución para que los pudiéramos traer y ese proceso se demoró más de lo que esperábamos. Por otro lado, la demanda de usuarios ha aumentado exponencialmente. Los días sin moto movilizamos hasta 110 mil personas al día.

El Presidente ya firmó ¿Cuándo llegan los buses?

Todo lo que tenía que ser piso jurídico ya se hizo. Hace poco se firmó la resolución y ahora es un tema de gestión para que nos saquen todos los buses que están en Pereira. Yo creería que en dos meses deben llegar. Es lo que se demoraría normalmente el papeleo. Que sea ágil el proceso ya queda en manos de la burocracia y la voluntad de los funcionarios nacionales que están en Bogotá.

Hace nueve meses se están acumulando buses en Pereira ¿Cuántos vienen entonces?

En total vienen 108 vehículos. De estos 32 son articulados, 48 son busetones y 28 son padrones.

¿Cuál es el destino de los buses que están represados en Pereira?

Con estos nuevos vehículos vamos hacer varias cosas. Llegaremos a más barrios y vamos a reforzar las rutas en las que hemos notado la necesidad de subir la oferta. Las rutas de la variante y Bocagrande son un ejemplo.

¿Qué rutas serán las próximas en habilitarse?

Con los buses que vienen, que estaban retenidos en Pereira, se pueden hacer muchas cosas como llegar a más barrios. El Bicentenario, Huellas Alberto Uribe, las faldas de La Popa están priorizadas. También esperamos entrar a Manga pero no podemos sino hasta que se arregle y se levante la restricción de movilidad en el Puente de Las Palmas.

Vienen buses nuevos ¿Cómo avanza la chatarrización de los buses antiguos?

Ya hemos desintegrado 509 buses y busetas de los 1592 a desintegrar. Tenemos suficientes recursos para continuar con este proceso pero estamos esperando a que lleguen los nuevos vehículos para poder desintegrar más. No podemos desintegrar buses si no tenemos vehículos para suplirlos. No podemos dejar sin transporte a las personas. Por políticas, cuando Transcaribe entrar a una zona, los buses tradicionales que cubren esa ruta deben ser desintegrados o chatarrizados en un 90%.

Los sistemas de articulados de Colombia están en crisis ¿Cómo están las finanzas de Transcaribe?

Las finanzas están sanas en este momento. La Cámara de Comercio de Cartagena nos colocó como una de las empresas más rentables de la ciudad, lo cual nos da un respaldo grandísimo y demuestra buena gestión. No puedo decir que estamos dando súper avid porque el sistema no está totalmente implementad, sin embargo las cifras están muy bien.

¿Por qué Transcaribe se diferencia en este punto a los demás sistemas del país?

Son varios factores los que hoy nos tienen como el mejor sistema del país según el Ministerio de Transporte. El excelente comportamiento de los cartageneros es muy importante aquí. En Cartagena no tenemos el problema de los colados, mientras que en otras ciudades es un problema endémico. También ha ayudado el clima; la gente prefiere movilizarse en los buses de Transcaribe porque están climatizados. El Sistema ha dignificado el transporte público en Cartagena.

El talón de Aquiles de Transcaribe es la empresa de encargada del recaudo ¿Qué está pasando con Colcard?

En este momento las empresas que componen esta concesión tienen algunos problemas internos que afectan la operación. Hay varias herramientas dentro del contrato que nos permiten presionar para que Colcard cumpla sus obligaciones contractuales. La multa es una opción. Esperamos que estos procedimientos ayuden a que la empresa se sienta presionada a mejorar su servicio.

Pero las quejas en recargas no se limitan a las cajas de las estaciones sino también a los puntos externos ¿Qué pasa?

Muchas personas nos han dicho que cuando van recargar a los puntos externos no hay línea. Lo curioso es que cuando nosotros vamos a verificar siempre encontramos que todo está bien. Les pedimos a los usuarios que cuando esto pase hagan un pequeño video que nos sirva como prueba y nos permita tomar medidas. Al parecer las personas encargadas se están negando a hacer las recargas.

¿Y las recargas por internet o por aplicaciones móviles?

Le estamos apuntando a ello. Queremos que los usuarios puedan recargar por aplicaciones de celular y que también puedan saber la localización de los buses vía GPS, ya que la empresa de recaudo no tiene solamente la obligación de recarga sino también el control de flota. Lastimosamente hay varias cosas que ellos no están cumpliendo y por eso aún no está lista esta tecnología. Colcard tienen procesos de multa vigente por esto.

Los anunciadores de los buses también son responsabilidad de Colcard

Sí, los anunciadores y los circuitos de televisión cerrada son obligaciones contractuales del concesionario de la empresa de recaudo. Por el momento tampoco ha cumplido con estas ayudas audiovisuales que se instalan en buses, estaciones y patio portal. (Anunciadores: pantallas que indican las próximas paradas)

Si Colcard no está cumpliendo sus obligaciones ¿por qué continúa?

Este es un contrato que se adjudicó por 20 años. Se firmó antes de que yo llegara y lo único que puedo hacer es control a las obligaciones contractuales. Ya hemos multado en varias oportunidades a la concesión de recaudo.

¿Se le pude quitar el contrato a Colcard?

Claro que sí, pero no podemos hacerlo de un día a otro. Eso se llama proceso de caducidad y eso se da cuando se dan diferentes pasos. Precisamente hace unos días tuve una reunión con el viceministerio de Transporte y están muy preocupados con este tema. Ellos nos van a prestar toda la asesoría jurídica y técnica necesaria para blindarnos de las personas que quieran hacernos daño.

Transcaribe les debe la señalética a sus usuarios, ¿cuánto estará lista?

Nosotros acabamos de comenzar el contrato de señalética, un contrato de $1.033 millones. Se harán todos los mapas y señales de las estaciones, el patio portal y los vehículos. En este momento ya se están haciendo los recorridos con el contratista que ganó la licitación.

¿Y los contratos de aseo y mantenimiento de puertas?

El 27 de octubre de este año se firmó el contrato de aseo para las estaciones. Este contrato contempla, además del aseo, la instalación de baños portátiles para el personal que trabaja en Transcaribe y para alguna emergencia de algún ciudadano. Este contrato también contempla zonas verdes. El contrato de puertas también está listo; se firmó el 15 de agosto.

¿Por qué se hicieron estos contratos tan tardíos?

Nosotros lastimosamente dependemos del Distrito. Apenas tenemos el 20% de implementación y hasta que no lleguemos al 100% no seremos totalmente independientes. El año pasado le pedimos a la Alcaldía 17 mil millones de pesos y solo nos mandó 5 mil millones. Solamente en vigilancia se nos van 2 mil millones. Afortunadamente este año, en julio, hicieron una reincorporación de recursos.

¿Qué pasa con las bicicletas de Transcaribe? Los usuarios aún las están esperando

Las bicicletas son un tema muy complicado porque si bien es cierto que una empresa nos donó 100, Transcaribe no está diseñado para implementar este servicio. Transcaribe recauda $1.000 millones a la semana pero si tomo $2.000 para despinchar una bicicleta me meten preso. No he podido conseguir un patrocinador o una vía jurídica que me permita tomar recursos para la administración y mantenimiento de bicicletas.

Entonces ¿Qué pasará con las bicicletas?

Estamos revisando el tema con algunas universidades que quieren recibir las bicicletas, como la Universidad de Cartagena. Si no encontramos una salida, creo que se las tendremos que devolver a la empresa que las donó.

¿Hay posibilidad de construir biciparqueaderos para los que quieran usar su propia bicicleta como alimentador?

En el sector público tú no puedes tomar el dinero que te destinan para algo y usarlo para otra cosa así sea muy buena la acción. Si tú revisas toda la información de Transcaribe, en ningún lado sale algo de biciparqueaderos, ni ciclovías, ni nada de eso. Esto toca hacerlo poco a poco y buscando patrocinadores para cada cosa. Por ahí hay un banco que en su parte de responsabilidad quiere darnos algunas cosas para impulsar el uso de las bicicletas.

¿Qué cosas?

Me dijeron que quieren que les demos las bicicletas que ya tenemos para que ellos las administren y, en contraprestación, poder posicionar aún más la marca de su banco en la ciudad. De lograrse este acuerdo el banco construiría los biciparqueaderos y buscaría la manera de que se integren con el sistema.

Las personas están esperando mucho tiempo en las estaciones por un bus, ¿qué pasa con la frecuencia?

Los despachos de buses son en minutos exactos. En hora pico es cada 3 minutos. Lo que pasa es que los tiempos de carga y descarga de pasajeros varían según la demanda de los usuarios. Estas variaciones ocasionan que, a veces, se junten varios buses y vayan pegados o, al contrario, muy separados entre sí. Los semáforos también influyen en esto porque un bus puede cogerlos todos en verde, mientras que otro los toma en rojo.

Esto en el caso de las troncales, ¿sucede lo mismo con los alimentadores y pretroncalizados?

Sí, pero en estos buses también hay otros factores. Estas rutas encuentran muchos obstáculos en las vías. Los vehículos mal parqueados y los trancones afectan nuestros tiempos. A nosotros nos ayuda el Datt pero no es suficiente. En este punto hay que mejorar desde la cultura ciudadana.

Hablemos sobre el tema de cultura ciudadana, ¿cómo estamos en Cartagena?

Las campañas son algo continuo y algo que, por ejemplo, el Metro de Medellín, que lleva 20 años funcionando, se gasta millones de dólares al año en lo que denominan como “Cultura metro”. Nosotros seguimos haciendo las campañas junto al Datt, la Escuela de Gobierno, y el equipo social de Transcaribe, pero nunca es suficiente.

Para finalizar, el sistema es el blanco de cuanta protesta hay en Cartagena, ¿no hay nadie que controle esta situación?

Casos como el de Nelson Mandela, donde los vecinos cogieron a piedra los buses porque no había luz, son inaceptables. No puedes atacar un servicio de transporte porque no hay energía eléctrica en tu barrio. Es como si en mi casa se va el gas y lo le prendo fuego a la casa del vecino para protestar. No tiene lógica.

¿Cuánto le cuesta a Transcaribe estos ataques?

Un panorámico de esos puede valer un millón de pesos. Afortunadamente el seguro es muy bueno y el vidrio se puede cambiar en dos o tres horas. Pero a mí no me preocupa el dinero, lo verdaderamente preocupante es que una piedra le peque a algún pasajero.

¿La policía está haciendo bien su trabajo?

La Policía nos está pidiendo mucho dinero para un convenio entre ellos y nosotros. Desafortunadamente en este momento no tenemos esos recursos, así que toca que el “tío” Disitrito nos ayude con esto. Ahora, las autoridades son muy buenas para aplicar el nuevo Código de Policía en unas cosas, pero para otras es muy mala. Cualquier conducta que atente contra es sistema está tipificado, necesitamos es que se tomen medidas.