Llegaron los buses, pero estudiantes del María Reina siguen sin ir a estudiar

Padres de familia volvieron a concentrarse en las afueras de la institución educativa María Reina, en el barrio La Esperanza, para exigir pronta solución a la problemática que ha impedido que los niños de la sede Sac 7 arranquen su año académico. (Lea: Padres de familia protestan por mal estado en sede de colegio María Reina).

Tras el mal estado de la infraestructura de la institución, la Secretaría de Educación adecuó un espacio en el colegio La Octaviana, pero por falta de transporte los menores no han podido desplazarse hasta allí.

Ante las dificultades de la Secretaría para ofrecer el servicio de transporte, los padres de familia gestionaron con la Alcaldía de la Localidad 2, que dispuso de 10 buses para el desplazamiento de los estudiantes.

Sin embargo, las autoridades del colegio se negaron a autorizar el traslado, pues los buses no cuentan con las pólizas de riesgo.

Ante la negativa, los padres intentaron impedir que estudiantes de la sede principal del colegio accedieran a sus clases, por lo que la Policía tuvo que intervenir en el lugar.

“Ayer hicimos un acta de compromiso con la rectora del colegio para que no se diera clases si no había solución y definitivamente ella está dando la autorización para que los alumnos entren a dar clases. No es justo que estén unos en la cama y otros en el suelo”, denuncia Camilo Meza, padre de familia.

La rectora del colegio, Ana Rebeca Rueda, ya había comentado a El Universal que el transporte de los estudiantes en los buses no se podría realizar hasta que la Secretaría autorice las pólizas y se completen todas las condiciones.

De momento, la Secretaría de Educación no se ha pronunciado sobre el caso.