Lluvias en Cartagena generan desplome de dos viviendas

Las fuertes lluvias que han caído en Cartagena en las últimas horas han dejado a dos familias sin un techo donde vivir; sus casas se desplomaron.

Uno de los casos ocurrió este lunes a las 8 de la mañana en el barrio en el barrio Olaya, sector Zarabanda, cuando los integrantes de una familia se disponían a iniciar sus labores del día, el techo y las paredes de su casa se vinieron al suelo.

Dos mujeres y tres menores de edad, uno de 7 años, otro de 2 y un bebé de 2 meses, se encontraban dentro de la vivienda. El padre de familia y uno de sus hijos habían salido muy temprano a trabajar.

Según Irma Polo, integrante de la Junta de Acción Comunal, fue tal el pánico por el colapso de la casa que Yalerleidis Cardena, mamá de los menores, resguardó a su bebé de dos meses en el armario.

La pequeña de dos años, que también resultó ilesa, fue rescatada por algunos vecinos bajo de los escombros, mientra el niño de 7 años terminó con un golpe en el ojo, por lo que fue llevado a un centro asistencial. Este fue el único que resultó herido.

La líder comunal manifestó que "la casa, que tenía varios años de construida, se veía en buenas condiciones. Sin embargo, estaba en un terreno de invasión poco apto que pudo ocasionar que el agua se filtrara y deteriora la estructura".

En el barrio Nariño

El otro desplome de una vivienda ocurrió en la calle La Paz, del barrio Nariño, a las 8 de la noche de ayer domingo 21 de octubre.

En la casa vivían 4 personas; Mercedes Campos, de 83 años, su hija, su yerno y una nieta. Todos alcanzaron a salir y resultaron ilesos.

Campos manifestó que se salvó por pocos segundos. "Mientras veía televisión me empezó a caer tierra, cuando veo que se cae parte del techo intenté levantarme pero no pude, me salvó una nieta que en medio del susto me sacó la casa", dijo.

Laura Mendoza, directora de la Oficina de Gestión del Riesgo, indicó que la casa colapsó por el estado deteriorado de la estructura. Explicó que meses anteriores funcionarios de esta dependencia habían realizado una visita a la vivienda y se evidenció el estado deteriorado en la que se encontraba, por lo que habían emitido unas recomendaciones a Mercedes Campo, dueña de la vivienda, sin embargo, no fueron realizadas.

De la caridad

Las 11 personas que hoy lo perdieron todo y no tienen un hogar propio donde vivir pasarán los próximos días bajo un techo gracias a algunos vecinos, quienes les brindaron su casa para pasar las noches.

Estos piden ayuda para reconstruir sus viviendas, un subsidio de arriendo o que se les incluya en los programas de viviendas gratis de Corvivienda.

Funcionarios de Gestión del Riesgo ya visitaron las dos viviendas afectadas.

