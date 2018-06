Lo que debe atender el nuevo inversionista de Electricaribe en la Costa

Las acciones a tomar con Electricaribe ya están establecidas. Luego de que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunciara hace semanas que a finales de julio se iniciará el proceso de búsqueda de un inversionista ‘estratégico’ para mejorar la situación de crisis de la operadora de energía en la Costa Caribe, las autoridades locales y la ciudadanía está a la espera de lo que pueda pasar.

Ahora, comenzará un proceso de oferta abierto en el que podrán competir todos los interesados en ser un inversionista estratégico para transformar la compañía. Sin embargo, el nuevo operador deberá atender varias problemáticas que llevaron a Electricaribe a la crisis actual.

Generar confianza

Los usuarios de la Costa han perdido la paciencia con Electricaribe y se resignaron al hecho de que el servicio prestado es pésimo, eso se ve reflejado al ocupar el puesto número uno de quejas recibidas por servicios públicos en la Personería Distrital de Cartagena .

El cobro de energía consumida dejada de facturar es la que más quejas tiene, con 673 casos, de las 1.387 que registra el Ministerio Público.

Según las estadísticas, en el 2017 recibieron 1.861 denuncias de usuarios, de las cuales el 74,52 % fue de esta empresa.

La Encuesta de Percepción Ciudadana 2017 de Cartagena Cómo Vamos, reveló que solo el 44 % de los cartageneros se siente satisfecho con el servicio prestado, siendo la empresa con el más bajo índice de satisfacción.

Seguir la hoja de ruta establecida por el Gobierno

El Gobierno Nacional, a través de la Financiera de Desarrollo Nacional estableció una hoja de ruta para superar la crisis de Electricaribe. El ministro de Minas, en compañía de la superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios serán los encargados de presentar mañana jueves a los gobernadores del departamento y el viernes a las entidades gremiales, la propuesta de solución.

Uno de los aparte del informe, según lo informó el presidente Santos, es no dividir la compañía en subregiones porque no mejora los resultados financieros, y no le agrega valor ni representa una mejor prestación del servicio al usuario.

Ante el anuncio de este informe, el concejal Cesár Pión, manifestó la necesidad de que un representante del Concejo acompañara a la alcaldesa (e) Yolanda Wong en la sustentación.

“El Distrito debe analizar la propuesta presentada por el Gobierno Nacional, detallar y verificar la inversión y calidad del servicio que la ciudad necesita, de igual manera debe vigilarse y tenerse en cuenta que esquemas se tienen definidos para que los sectores vulnerables de la ciudad cuenten con un buen servicio en donde se priorice que el pago del consumo sea garantizado de acorde a su nivel económico”, manifestó Pión.

Según el concejal, la Costa Caribe representa el 25% del consumo de la energía, y al ser Cartagena una de las ciudades principales, debe el Distrito estar preparado con personal idóneo para poder socializar el modelo y conocer si responde a las necesidades de cobertura, si trabaja en la gestión de perdidas, si está mejorando la calidad y si está definido al mismo ritmo que crece la región Caribe.

Millonarias deudas y bajos recaudos

Las deudas que tiene Electricaribe en la Costa no son solo porque diferentes entidades y sectores no pagan el servicio, también la empresa es deudora.

Hamilton Barreto, presidente de Sindicado de Trabajadores de Energía de Colombia, Sintraelecol, señaló que los pasivos pensionales que Electricaribe les adeuda pasaron de 700 mil millones de pesos antes de ser intervenida por el Gobierno, a 1.3 billones de pesos actualmente.

Con respecto a las deudas que los sectores tienen con Electricaribe, ingresan a la lista de morosos barrios, colegios, empresas y entidades distritales.

En la ciudad, el barrio más deudor es El Pozón con una cartera de $11.524.697.627 el cual tiene 12.166 clientes.

El Centro Histórico ocupa el segundo lugar con $5.849.649.081, de los cuales 5 mil 333 millones 414 mil 578 pesos están vencidos y tiene 5.337 clientes.

También se suman los corregimientos La Boquilla y Pasacaballos; y los barrios Nelson Mandela, El Boston, La Candelaria, San Francisco y el sector 11 de Noviembre de Olaya Herrera. Así como Santa Ana, en Barú. La deuda de estos barrios supera los 57 mil 387 millones de pesos.

Por otra parte, las áreas administrativas adeudan $310 millones en educación. Es decir, todas las instituciones educativas oficiales le deben a Electricaribe $3.242 millones, de los cuales 1.949 millones corresponden a obras ejecutadas y dejadas de pagar hace un año, y el consumo por energía, $1.293 millones, corresponde a dos meses de deuda.