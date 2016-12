Lo que debe tener en cuenta para esta Navidad

Cartagena se viste de gala para que propios y visitantes celebren la llegada de la Nochebuena.

Recorrer las calles del Centro Histórico y hacer compras navideñas son algunos de los planes más apetecidos para esta fecha, por lo que no debe olvidar las siguientes recomendaciones para pasar un fin de semana inolvidable y seguro.

Plan de contingencia

En el caso de presentarse una emergencia, que la mala hora no lo coja inadvertido. La ESE Hospital Local Cartagena de Indias tiene implementado un plan de contingencia para garantizar la atención en salud durante las fiestas de Navidad y año nuevo. Este va hasta el próximo 2 de enero y en total son 816 horas médicas que se adicionan para cubrir estas fiestas. En la ciudad están habilitados 12 centros médicos para atender cualquier tipo de emergencia.

El llamado también es para seguir manteniendo en cero las estadísticas de quemados por pólvora en Cartagena. La ESE reportó que la pasada noche del Día de las Velitas no se registraron casos de personas quemadas.

No dé papaya

En esta época suelen incrementarse los hurtos en comparación con el resto del año, ya que las festividades decembrinas hacen que la gente salga a buscar sus regalos, se vaya de viaje o retire grandes sumas de dinero para cumplir con su propósito navideño, sin percatarse del ladrón que está al acecho.

Las recomendaciones según las autoridades para que tenga un festejo tranquilo son las siguientes:

- No permita que personas ajenas a usted conozcan la clave de su tarjeta.

- Evite hablar con extraños mientras está haciendo fila para retirar dinero.

- No permita que extraños ingresen al cajero con usted, no acepte la ayuda de nadie a no ser que sea personal de la entidad financiera.

- Antes de realizar una transacción verifique que no haya plaquetas u otros elementos que impidan la salida del dinero.

- Ante cualquier duda o sospecha es mejor no realizar una transacción y buscar otro cajero.

- Cambiar frecuentemente la clave personal.

- No perder de vista la tarjeta y nunca prestarla a terceros.

- Nunca escribir la clave en ninguna parte, memorícela.

-Tapar el teclado al momento de digitar la clave para evitar que alguien pueda verla.

- Ante cualquier inconveniente con la tarjeta como robo, extravío o retención en cajeros, bloquearla.

- Revise periódicamente el estado de su cuenta y reporte a la entidad cualquier anomalía.

- No permita que deslicen la tarjeta en dispositivos diferentes a datáfonos, cajeros electrónicos o Pin Pad.

- Seguir las instrucciones en la pantalla de visualización del cajero automático. Se recomienda no teclear la clave hasta que el dispositivo no lo solicite.

- Al salir de compras evite llevar grandes cantidades de dinero. Use preferiblemente otras formas de pago.

- No salga con bolsos grandes ni joyas. Lleve monederos o canguros y téngalos siempre a la vista para evitar ser víctima del robo bajo la modalidad de cosquilleo o incluso el mismo atraco.

- Trate de cambiar su ruta. No camine siempre por la misma vía.

Controles intensivos

El Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte (DATT), realiza controles en toda la ciudad para evitar la congestión vehicular y accidentes.

Para eso están activos en siete grupos operativos conformados por uniformados de la Policía de Tránsito y el DATT. El objetivo de estas unidades es controlar violaciones a la norma como conducir en estado de alicoramiento, sin documentación en regla, prestación ilegal de servicio, ir como parrillero en diferentes barrios de la ciudad donde se está prohibido, no tener al día la revisión técnico-mecánica, entre otras infracciones.

El director del DATT, Edilberto Mendoza Góez, dijo que estos operativos más que sancionar a infractores, pretenden coadyuvar en el control de las vías y generar un cambio de actitud en los conductores y peatones para garantizar una seguridad vial en la ciudad en esta época de fin de año e inicio del 2017.

Simultáneo a estos operativos, el grupo de educación vial del DATT, apoyado de la fundación Fundasume y Forjando Sueños, realiza campañas para concientizar a la ciudadanía, en general, sobre los riesgos que implica no respetar las señales de tránsito.

Respecto a la noche del 24 y 25 de diciembre, el DATT cuenta con otros cuatro grupos operativos para hacer pruebas de alcoholemia. Además, otros agentes irán a los centro comerciales para el control en el uso de cebras. En el Centro Histórico se verificará el adecuado uso de bicicletas

Niños y licor: mala combinación

Adriana Meza Yepes, directora del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), recordó que evitar que los niños ingieran bebidas alcohólicas es una prioridad. “Queremos hacer un llamado especial a todos los padres y cuidadores para que eviten el consumo de alcohol en niños. Su organismo y su hígado no están preparados para consumir licor, entonces hay que cuidarlos, estar pendientes, no dejar botellas en el piso, no mandarlos a comprar licor y mucho menos permitir que personas en medio del folclor de la fiesta se lo den a probar.

“Con mucha más razón si no tienen en cuenta que puede ser un licor adulterado, que puede producir consecuencias graves como la ceguera. Tenemos que evitar daños hepáticos, daños renales y accidentes, porque queremos que los niños de Cartagena sean sanos”, manifestó la funcionaria.

Quienes observen niños tomando bebidas embriagantes por incitación de otra persona o por accidente, pueden denunciar el caso a la línea 125, que presta servicio las 24 horas. Allí también puede ser denunciado cualquier caso de intoxicación por consumo de licor.

Pilas con la "prima navideña"

Es común que en esta época los taxistas abusen de los usuarios y aumenten las tarifas en las carreras al pedir la popular “prima navideña”.

Para evitar este tipo de inconvenientes, agentes del DATT se encargarán de hacer un acompañamiento a los cartageneros, por lo que recomiendan denunciar este tipo de actos. Además de esto, la invitación es a denunciar a los taxistas que se nieguen a hacer carreras. Cabe resaltar que este tipo de abusos son sancionados por la ley.

Que no lo deje el bus

Tenga en cuenta que el Sistema Integrado de Transporte Masivo tendrá hoy el horario Navideño, que amplió hasta las 10:30 de la noche el cierre para las rutas de El Pozón y Blas de Lezo.

Los padrones y articulados, entre tanto, que transitan por la troncal, continuarán su horario habitual hasta las 11 de la noche.

Además, operará mañana hasta las 9 de la noche en las rutas alimentadoras de El Pozón y Blas de Lezo, una hora más del horario de servicio habitual, que para los domingos y festivos es hasta las 8 de la noche.

En playas y espacio público

Desde la Secretaría del Interior se realizan operativos de control sobre las ventas ambulantes que invadan el espacio público en el mercado de Bazurto y en el Centro Histórico.

En las playas de la Zona Norte y Playa Blanca se hará verificación y requisas a las personas que ingresen. Habrá puestos de control en las entradas de estos lugares, donde se hará revisión de antecedentes judiciales.

En la Terminal

Es su responsabilidad viajar en un transporte seguro en esta temporada de fin de año. La recomendación es que tome vehículos directamente desde la Terminal de Transportes.

Hasta el miércoles de esta semana la Terminal de Cartagena había movilizado 220 mil pasajeros en lo que va de diciembre. El año pasado, en el mismo mes, fueron 354.650 personas. Para este año se espera un aumento del 2% y alcanzar a mover a más de 360 mil viajeros.

“Aquí consigue la seguridad no solo cuando llega y para comprar su pasaje, si no en el recorrido. Los vehículos que salen de la terminal están debidamente habilitados por el Ministerio de Transporte y se les hacen las pruebas aleatorias técnico mecánica a cargo de la Policía de Carretera, a los conductores se les hacen pruebas de alcoholemia, y eso da seguridad de que usted viaja con todas las garantías. Además, en la terminal hay seguridad interna, cámaras de seguridad, monitoreo, y el pasajero mientras espera su bus puede disfrutar de esa seguridad, de baños, guardaequipaje, restaurantes, wifi gratis, y otros servicios”, dijo Luis Romero Arzuaga, gerente de la Terminal.