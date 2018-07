“Lo único que queremos encendido es la luz”: Bomberos

El Cuerpo de Bomberos de Cartagena está presto para atender todas las emergencias de la ciudad, pero a ellos, esta vez, son pocas las soluciones que les llegan para los problemas que debilitan su dinámica de trabajo.

Hoy se cumplen 14 días desde que la estación de Bocagrande está sin fluido eléctrico y por eso son muchas las “marañas” que han tenido que hacer para responder óptimamente a cualquier llamado de emergencia.

“En estos momentos estamos sin fluido eléctrico. Desde el pasado 7 de julio a las 11:30 a. m. se le comunicó a Electricaribe de la situación, vinieron, hicieron la inspección de la estación y determinaron que el transformador que alimenta el fluido eléctrico ‘sacó la mano’, ya que hizo una explosión y quedó fuera de servicio.

“Hay afectación por la incomodidad, pues tuvimos que echar mano a las tres plantas que tenemos aquí, una de ellas se dañó hace tres días por el uso excesivo y en estos momentos estamos trabajando con una planta de ACPM y una de gasolina, pero afectación como tal no. Solo tenemos que hacer suspensión de energía cada dos horas, hacer racionamiento para que la planta se enfríe y trabaje normalmente”, le explicó a El Universal Aníbal Guerrero Torres, teniente operativo del Cuerpo de Bomberos de Cartagena.

Respecto a esta situación, un vocero de Electricaribe le contó a este medio que “la estación de Bomberos tiene un daño interno y le corresponde a ellos arreglarlo”.

“Se están encargando”

Guerrero afirmó que este inconveniente también le fue informado al Distrito, por lo que esperan una pronta solución que les permita recuperar su transformador.

“Ya la administración distrital tomó cartas en el asunto para realizar el cambio del transformador. Hasta ahora están haciendo las contrataciones con su personal, pero esperamos que esto sea solo un mal rato y ya la estación funcione como de costumbre”, puntualizó.

El uniformado pidió calma a los cartageneros y les recordó que todas las llamadas son atendidas desde la estación de Santa Lucía.

“Afectaciones a llamados de emergencia no se han generado, ya que el centro de comunicación está en la estación de Santa Lucía, donde se reciben todas las llamadas (...) Por redes nos comunicamos con la otra estación, eso sí, los radios los mantenemos cargados con las plantas de emergencia. Estos equipos están conectados al fluido eléctrico, así que estaremos siempre a su disposición. No crean que porque no hay luz no estamos 24/7”, concluyó el teniente operativo.

Sin luz en Barú

No solo la estación de Bocagrande sufre por no tener luz, sino también la comunidad de Barú. Este medio conoció que la comunidad ha estado sin servicio de energía eléctrica por lo menos las últimas 36 horas.

El Universal se comunicó con Electricaribe para conocer las causas de la suspensión del servicio y cuándo lo restablecerían. En respuesta, la empresa aseguró que ayer en la tarde, técnicos se trasladaron hasta Barú para hacer reparaciones en los postes, que permitieron la continuidad del fluido eléctrico.“El servicio de energía de Barú está normalizado y solo está por fuera el condominio Marina Club porque tiene una falla interna. Además, personal de Electricaribe esta reparando línea en el suelo en isla Punta Blanca”, precisó la empresa.