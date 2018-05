Los siete peores problemas de Playa Blanca, en Barú

Es un hecho que cerrarán Playa Blanca para que las tortugas Carey puedan reproducirse durante los próximos 7 meses. Es culpa nuestra, porque consumimos su carne y compramos productos hechos con su caparazón, ahora esta especie está en la dolorosa categoría de Peligro Crítico de Extinción (CR), de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). (Lea aquí: Playa Blanca estará cerrada desde mediados de mayo y por siete meses)

Playa Blanca es un paraíso, un paraíso sobreexplotado y, en temporada alta, también sobrepoblado. Reunimos las quejas de varios turistas decepcionados, que viajaron a Barú con una maleta llena de expectativas y regresaron sin ganas de volver; de ahí pudimos sacar estos, los 7 peores pecados de este balneario.

1. Las manillas de 120.000 pesos

Los vendedores de manillas en la playa tienen el buen ojo de saber si una persona es o no usuaria de pulseras, collares o aretes. Por eso se le acercaron a Alonso Valencia a ofrecerle unas cuantas, por demás muy bellas.

El problema fue de precio, porque cuando lo quiso saber este turista paisa deseó que se abrieran los mares y se tragaran las palabras del vendedor: 5 por 120.000 pesos. Después de una negativa rotunda y varios minutos de discusión, el vendedor aceptó el precio real por manilla: 10.000 pesos.

Sin embargo aquí el problema de fondo no es la manilla, son los precios exageradamente inflados para todo, esto incluye 25.000 pesos por una piña colada (precio de bar sobre la muralla) y la cerveza a 10.000, servida por supuesto en la lata original.

2. El jetski que por poco te mata

No solo por poco te mata, es que ya han ocurrido incidentes: en marzo de 2015 y en julio de 2017 se reportaron accidentes en los que las motos acuáticas golpearon a bañistas en Barú. Eso, sin contar con todos los pequeños incidentes que no llegan siquiera a denuncia o a los medios de comunicación. (Lea aquí: Visitantes de Playa Blanca, preocupados por uso de jet ski en la orilla del mar)

Seamos sinceros, las motos acuáticas alquiladas se las entregan a los turistas con apenas 2 o tres minutos de entrenamiento, no se exige licencia de conducción, no se hacen cursos ni parten de una zona exclusiva para jetski alejada de bañistas, donde no exista riesgo de golpear a alguien por ser mal conductor.

Y bueno, ni qué hablar del olor a gasolina que por lo menos 20 foristas han reportado en TripAdvisor durante las últimas semanas. Las lanchas y motos acuáticas están tan cerca de la orilla que muchas veces hay que bañarse y dejarse marear por este poco atractivo olor.

3. El tour panorámico por las Islas del Rosario

Casi todos los pasadías a Barú incluyen en su lista de ventajas un “tour por las islas del Rosario”. Lo que muchos turistas piensan que será una explicación tipo bus de dos pisos (“a su derecha está el Castillo de San Felipe”, “a su izquierda el Muelle de la Bodeguita”) termina siendo un mire hacia los lados y adivine de qué isla se trata, quién es su dueño o quién vive ahí, sin explicación de nadie.

4. El toldo y las sillas más caras que en Bocagrande

En las playas de Marbella cobran entre 10.000 y 15.000 pesos por alquilar un toldo y cuatro sillas. El precio en Bocagrande o Castillogrande puede llegar a 20.000. En ambas playas está la opción de sentarse en el piso o llevar su propio mobiliario.

En Playa Blanca, sin embargo, a Alejandra Berrío, mamá de una niña de un año, le cobraron 50.000 pesos. Quiso, en lugar de pagar por las sillas de plástico, poner una carpa en algún lugar no tan lejano del parqueadero, donde las iba a recoger el taxi 5 horas después, pero ningún restaurante ni hostal se los permitió porque podían “afectar la movilidad de los verdaderos clientes”.

Esta familia terminó pagando los 50.000 por las sillas, solo porque no lograron que el taxi los recogiera otra vez de inmediato.

5. Demasiados vendedores

Es apenas obvio que las familias que viven cerca de Playa Blanca quieran buscar su sustento entre los turistas. Pero decenas de personas reportan el acoso de los vendedores en diferentes foros.

Por ejemplo ‘Nile’, un turista de Córdoba, Argentina, recomienda “ser tolerante al acoso de venta. Pocos son los vendedores que ofrecen sus productos de forma agradable. La mayoría insisten por demás. Cuidado con quienes ofrecen masajes, comienzan a poner crema en la mano y ya quieren cobrar”.

6. La sobrepoblación

Un típico domingo o cualquier día en temporada alta, Barú recuerda esas piscinas chinas donde todos usan flotadores tipo dona para abrirse espacio entre otros bañistas. (Lea aquí: Playa Blanca: una semana de lleno total)

“Es una playa con demasiadas personas (creo que exceden su capacidad de carga), poco espacio de playa e invadida de restaurantes, perros y ventas ambulantes”, dice Mauriciorico02, usuario decepcionado en un foro de TripAdvisor, donde le ruega a la gente que no se deje cautivar por las fotos que aparentan un paraíso.

“Si te acuestas en la playa la gente literalmente tiene que pasar por encima de ti para caminar”, dice un traumatizado Alejandro Enciso que, aunque ama el agua cristalina de la isla, se niega a volver.

7. Contaminación

Aunque no hay energía eléctrica constante en la isla, cada restaurante y hostal tiene por supuesto un picó a todo volumen, lo que hace insoportable la visita para quienes buscaban un paraíso de paz. (Le puede interesar: Playa Blanca, ¿tierra de nadie?)

El plástico en el mar se convirtió en la obsesión de Julián Villegas, quien estuvo apenas unas horas y encontró al menos 5 bolsas de plástico y 3 botellas en la playa y el mar. “Ni se te ocurra ir detrás de donde te dan de comer, no tiene explicación como a no más de 30 metros de terrible belleza que te regala el mar, el ser humano pudo hacer tanta pero tanta mugre, basura, restos de comida, agua podrida, un asco”, reporta Lucas C, otro forista en TripAdvisor.

Lucas no exagera. Apenas en enero pasado Cardique alertó sobre la contaminación en lagunas y cuerpos lacustres que están cerca a Playa Blanca, por estar repletos de aguas negras, residuos de sanitario y de restos de comida.