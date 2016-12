Los avances de Transcaribe en 2016

Desde la puesta en marcha del Sistema de Transporte Masivo en Cartagena la ciudad cambió. Cientos de cartageneros y cartageneras que se transportan a diario en los articulados, padrones y alimentadores enumeran ventajas del sistema.

Ana Urueta, de 55 años, es comerciante y trabaja en el Centro. Todos los días toma este sistema de transporte y señala que le gusta la forma como puede ahorrarse tiempo. “Este año que me mudé más lejos, ahora vivo en Villagrande de Indias, Transcaribe me acorta bastante las distancias, intento siempre montarme en ellos. Cuando tomo la buseta me demoro horas”.

Óscar Barrios quien estudia en la universidad Tecnológica afirma que el SITM es una fortaleza en la movilidad de la ciudad que muchas veces se torna caótica.

“Estoy muy contento con Transcaribe, la verdad es que ahora solo llego a la estación, espero entre 10 y 15 minutos porque a veces se congestionan pero sé que voy seguro y llegaré más rapido a mis clases”.

Recopilamos los avances significativos de Transcaribe durante este año. Aquí se los presentamos.

MARZO

Humberto Ripoll asume la gerencia de Transcaribe (Lea aquí:Transcaribe tiene nuevo gerente)

"La selección de Ripoll como gerente de Transcaribe, fue realizada en unanimidad por la Junta Directiva del Sistema Integrado de Transporte Masivo luego de estudiar la hoja de vida del ingeniero cartagenero".

Inicio etapa comercial (Santos inauguró el sistema de transporte masivo Transcaribe)

Los usuarios del SITM pagan desde el pasado 28 de marzo 2 mil pesos.

ABRIL

Instalan semáforos para Transcaribe.

Rutas alimentadoras llegan al Pozón. (Lea aquí:SITM comenzó a rodar en El Pozón)

18 mil milones de pesos para chatarrización. (Lea aquí:Distrito entrega 18 mil millones de pesos a Transcaribe para chatarrización)

MAYO

Habilitan ruta T102 para llegar a Crespo

Habilitan estación de Transcaribe en el Pie de la Popa (Lea aquí:Habilitada nueva estación de Transcaribe en el Pie de la Popa)

SEPTIEMBRE

Se inaugura Estación Villaolimpica

Se inicia fase de la ruta Blas de Lezo (Lea aquí:Entró en vigencia segunda fase de la ruta Blas de Lezo de Transcaribe)

OCTUBRE

El SITM llega a la Universidad Sanbuenaventura.

Transcaribe y Metro de Medellin se unen para concertar metodologias exitosas (Lea aquí:Transcaribe conviene con Metro de Medellín el traslado de metodologías exitosas)

NOVIEMBRE

Transcaribe opera desde las 5:00 am.

Transcaribe movilizó más de 200 mil pasajeros durante Fiestas de Independencia (Lea aquí:294.754 pasajeros movilizó Transcaribe durante Fiestas de Independencia)

DICIEMBRE

Transcaribe llegará a Torices y sectores aledaños.

Anuncian que Transcaribe llegará a Turbaco el 10 de enero. (Lea aquí:El 10 de enero llega el primer padrón de Transcaribe hasta el CAD)