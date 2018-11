Los bares tendrán que cerrar a las 2:00 a.m. y así reaccionan los comerciantes

Los propietarios de bares y discotecas de Cartagena expresaron su rechazo a la expedición del decreto 1299 del 06 de noviembre de 2018, que determina las medidas de orden público para las festividades de fin de año en la ciudad.

El decreto, en su artículo primero, restringe hasta el próximo 31 de enero de 2019 el horario de funcionamiento hasta las 2:00 de la mañana de los establecimientos de comercio situados en el Centro Histórico, San Diego, Matuna, Cabrero y Getsemaní, y hasta las 3:00 de la mañana los establecimientos ubicados en los demás barrios, corregimientos y zona insular de la ciudad.

Esta medida ha sido catalogada como “drástica” por el gremio de comerciantes, quienes denuncian pérdidas económicas con la reducción del horario de la rumba.

Joaquín Torres, abogado y representante legal de algunos denuncia una persecución contra este tipo de negocios y señala que la norma le da la espalda a la vocación turística de Cartagena.

“Los horarios en los que se restringe son los horarios de mayor venta. Cartagena es una ciudad especial, la gente rumbea después de 1:00 de la mañana. Entonces, un turista llega a un bar o discoteca del Centro y pide una botella Whisky pero le advierten que en 45 minutos deben cerrar ¿Qué hace el turista?”, cuestiona.

Torres indicó que desde la puesta en marcha de la operación Vesta efectuada por la Fiscalía a finales de julio, y que destapó una red de explotación sexual, los operativos del Distrito han estado encaminados a afectar al comercio legal y deja de lado la efectividad para acabar con las llamadas 'rumbas ilegales'.

“En el Centro Histórico hay casas donde hacen bacanales y hacen unas rumbas sin control de ningún tipo, sin pago de impuestos y nadie dice absolutamente nada”, contó.

Agregó que existe una "lista negra" de establecimientos comerciales que el Procurador General, Fernando Carrillo, tiene en su poder para perjudicarlos con la vigencia de estos decretos.

María Teresa Vergara, administradora de la discoteca Agua e Coco, sostiene que con la orden de cierre hasta las 2:00 de la madrugada se ha generado una ‘presión’ contra este tipo de negocios nocturnos por parte de la policía.

“Consideramos que este tipo de medidas son apresuradas y no obedecen a la realidad porque nosotros somos comerciantes que estamos legalmente constituidos que generamos empleo y desarrollamos también un proyecto de ciudad que es hacer sostenible el turismo en Cartagena. Nuestros empleados solo están laborando 4 horas de sus ocho horas de trabajo porque la fuerza pública llega antes de las 2:00 de la mañana y nos ordena cerrar",dijo.

Por su parte, Libardo Naranjo, propietario de Tu Candela, en la Plaza de los Coches, dice que pese a que fin de año es una buena época para sus empleados, se verá en la necesidad de recortar a un 25% el salario.

“Nosotros pagamos impuestos, somos comerciantes formales, no nos tienen en cuenta para nada. Este año no podré sino cancelar seis horas de trabajo a mis empleados".

LO QUE DICE EL DISTRITO

El secretario del Interior de Cartagena, José Carlos Puello, explicó que tras un consejo de seguridad realizado el pasado 6 de noviembre se tomó la decisión de ampliar la medida restrictiva que ya se aplicaba en algunas zonas de la ciudad.

“Lo que se busca es proteger el Centro Histórico. Cartagena es la porcelana de los colombianos. Esta decisión obedeció a varias a situaciones de intolerancia que se presentaron la semana anterior y que conllevó a que todos los organismos de seguridad a sugerir la necesidad de esta medida".

El funcionario explicó que la norma solo “busca igualdad para todos" pero que está abierto a una mesa de diálogo con los comerciantes y de esta forma plantear soluciones en beneficio de la ciudad.

Por su parte, Isabela Restrepo de la Fundación Centro Histórico, expresó "Necesitamos proteger nuestro Centro Histórico, patrimonio de todos. Respaldamos a nuestro Alcalde Pedrito Pereira. El procurador general de la nación Fernando Carrillo ha dicho que Cartagena no puede ser destino de turismo sexual. ¡No saben cuánta verdad hay en esa frase! No queremos una ciudad en donde todo vale solo por hacer dinero. Alguien decía que en el centro histórico ya no vivía nadie. Y le respondemos ¿cuántos de nosotros los lectores vivimos acá? Todos. Porque todos es....todos".

ANUNCIAN PLANTÓN

La Asociación de comerciantes de Cartagena, Asocomercios, alistan un plantón en los bajos de la Alcaldía de Cartagena exigir que se fijen otros horarios y se socialicen varias propuestas que no generen afectaciones de ningún tipo.

