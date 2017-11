"El decreto que prohíbe el parrillero es absurdo”: Líder de mototaxis

Desde las 6:00 a.m. de este lunes, el gremio de mototaxistas comenzó a concentrarse en las afueras del Patio Portal con miras a hacer un recorrido por diferentes calles de la ciudad para protestar por la extensión, por un año más, del Decreto 1424 y la inclusión en el mismo del barrio Alto Bosque, sumando de esta manera ocho barrios en la ciudad donde los motorizados no pueden circular con parrilleros. Estos son: Laguito, Castillogrande, Bocagrande, El Cabrero, Crespo, Centro, Manga y Alto Bosque. (Lea aquí:Prohíben el parrillero en moto en el barrio Alto Bosque)

La marcha motorizada sube por la Transversal 54 con rumbo hacia el mercado de donde desviará hacia el Coliseo de Combate; allí finalizará.

La mototaxistas consideraron absurda la medida tomada por la Administración bajo el argumento de ser una norma necesaria para disminuir los delitos de hurto y sicariato en la ciudad. "El problema no somos nosotros sino la inoperancia de la Policía o como explican los últimos dos robos millonarios ocurridos en las oficinas del Tránsito, en Manga; y en el banco BBVA, en el Centro, donde no pueden circular motos con parrilleros. Hay un ensañamiento injustificado contra los mototaxis y a los carros, ni taxis, ni particulares los revisan", afirmó John Jairo Brochero, líder de la marcha.

Otra de las razones por la que consideran desafortunada la medida es porque ésta perjudica a los motorizados que no se dedican al mototaxismo. "El decreto viola a todas luces la Ley. En Colombia la constitución garantiza la libre movilidad y las autoridades en Cartagena están violando esto. Con el pico y placa diario y con los dos viernes sin moto, los motorizados solo circulamos 13 días al mes; los otros 17 los tenemos prohibido; lo cual es algo inadmisible en un país como el nuestro donde se supone que tenemos una Constitución que vela por los derechos de los ciudadanos", mencionó Carlos López, mototaxista.

Durante la protesta se escuchan docenas de interpelaciones por parte de los motorizados al decreto. Cuestionan la falta de empleo formal en la ciudad; manifiestan que si siguen prohibiendo los parrilleros habrán más delitos porque serán 60.000 mototaxistas que quedarán sin el "rebusque" para llevar el sustento a sus familias. Mencionan, además, que al que le convienen todas estas restricciones es a Transcaribe porque se han dado cuenta que los viernes sin moto ellos recaudan más dinero.

"Ellos nos están tanteando. Si nosotros no protestamos van a seguir incluyendo barrios en la lista del decreto que prohibe el parrillero y además lo van a seguir extendiendo hasta que lo dejen definitivo y no caen en cuenta que la moto sola no comete el delito, para ello se necesita un individuo a ese es que tienen controlar; la misma Policía sabe donde se esconden los delincuentes aquí, para eso ellos tienen una red de inteligencia, pero no prefieren la salida más fácil; los mototaxistas nos hemos convertido en la cortina de humo que esconde la ineficiencia policial", insistió Brochero.

Los manifestantes esperan reunirse con las autoridades administrativas al final de la protesta.