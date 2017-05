Los hijos: Rostros de la tragedia en Blas de Lezo

“Después de todo lo que pasó hemos estado confundidos. No sabemos muy bien qué hacer, pero esperamos que la Alcaldía nos visite y se dé cuenta cómo vivimos para que nos ayude”, dice pensativa Marlubis Burriel Mejía, la hija mayor de Ezequiel Burriel Santana, uno de los 21 obreros que murió en el colapso del edificio en Blas de Lezo.

“Lo que más necesitamos ahora -añade- es una vivienda donde ubicarnos, porque ya mañana (hoy) tenemos que desocupar. Como esto es alquilado y no hemos pagado, nos dijeron que desalojáramos”.

Este es el drama de varias de las familias de las víctimas, que tras la muerte de sus seres queridos-quienes llevaban el sustento a sus hogares- no saben qué rumbo tomar y sus vidas se han vuelto un drama. Su futuro es incierto.

No han llegado ayudas

La mujer, de 28 años, asegura que aunque sí se han reunido con la Alcaldía, que les prometió ayudas psicológica, laboral y educativa, hasta el momento no ha pasado nada.

“La última vez que hablamos con ellos fue la semana pasada. Hubo una reunión y nos citaron a todos. Quedaron en llamarnos para conseguirnos una cita con la psicóloga; nos dijeron que nos iban a ayudar con empleos y estudios, pero no nos ofrecieron ayuda económica ni alimentos”, recalca.

No tienen dónde vivir

Como si fuera poco su fallecimiento, los cuatro hijos de Ezequiel, su esposa, su nieto de 4 meses y yerno -todos de Necoclí, Antioquia- deben desocupar hoy el apartamento, de una habitación, en el que viven en el barrio El Nazareno, pues no tienen con qué pagar el mes de arriendo que deben.

Pese a ser técnicos, tecnólogos y profesionales, no tienen empleo. Lo perdieron una vez ocurrió la tragedia. Ahora, sobreviven con lo que los vecinos les donan y con 150 mil pesos que su padre se ganó en un chance antes de morir.

Salieron los avivatos

Con el fallecimiento de Ezequiel, los avivatos-cuenta su hijo John Leider, de 24 años, -no han faltado, argumentado que el difunto les adeuda ciertas sumas de dinero.

“Varias personas manifiestan que mi papá les debe, se están aprovechando de que él murió para decir eso. Él nos comentaba todo y sabemos que él no era de esos que prestaba aquí y allá. Él tuvo que haber saldado esas deudas. Era de los que prefería quedarse sin comer para pagar lo que debía”.

Nunca tuvo elementos de seguridad

No era la primera vez que el albañil trabajaba con la Constructora & Quiroz, ya lo había hecho en otras obras. Y pese a que sus hijos le advirtieron que era un riesgo trabajar sin los elementos de seguridad, él se concentraba en la responsabilidad que tenía de sostener su hogar.

“En todas partes que trabajé con él, nunca nos dieron elementos de seguridad, ni botas, ni casco ni nada”, sostiene su hijo John Leider.

“No hemos pensado en demandar”

El dolor por la partida de su padre cada vez es más fuerte y aunque saben que deben demandar a los dueños de la constructora, dicen que aún no han pensado en hacerlo.

“La plata que nos den no nos va a devolver a nuestro papá, estamos pensando cómo pasamos todo esto. No perdimos solo a quien traía el sustento a nuestra casa, sino a nuestro amigo y confidente, nuestro todo. Es una situación que no vamos a poder superar, fue una muerte muy trágica la que él tuvo”, agrega entre sollozos Marlubis.

Sueños en el aire

En vida, Ezequiel había planeado con su yerno invertir en un proyecto de vivienda, pero ahora la familia solo deberá conformarse con vivir en una casa de tabla de un pariente, mientras consiguen la forma de obtener ingresos y la Alcaldía les entrega las ayudas prometidas.

Hasta el momento se desconocen detalles de los avances de la investigación por el derrumbe del edificio. El alcalde Manolo Duque asegura que no sabe nada al respecto y que el proceso está en manos de la Fiscalía.